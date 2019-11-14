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超速32公里撞死騎士肇逃　駕駛辯「不知道撞到人」被起訴

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▲新竹縣簡姓男子今年3月在桃園市大園區濱海路疑因超速撞上林姓騎士致死，現場一片凌亂。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲新竹縣簡姓男子今年3月在桃園市大園區濱海路疑因超速撞上林姓騎士致死，現場一片凌亂。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

新竹縣籍簡姓男子今年3月間深夜開車經過桃園市大園區海濱路，疑超速失控擦撞林姓機車騎士，簡肇事後沒下車幫忙照護送醫反而加速逃逸，導致林男最後傷重致死，簡男辯稱不知道撞到人，曾下車查看車底並無異物才離去；檢方14日偵結依過失致死、肇事遺棄等罪嫌將簡提起公訴。

▲新竹縣簡姓男子今年3月間駕車行經桃園市大園區濱海路肇事逃逸，警方查出簡男轎車左前方明顯有撞擊痕跡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲新竹縣簡姓男子今年3月間駕車行經桃園市大園區濱海路肇事逃逸，警方查出簡男轎車左前方明顯有撞擊痕跡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，今年3月17日晚間22時50分，52歲的簡姓男子開車沿桃園市大園區海濱路往觀音方向行駛，行經中央北路口處時，不慎擦撞前方林姓機車騎士，導致林男倒地噴飛，因頭部外傷、肋骨多處骨折、氣血胸等傷勢，經送醫後還是宣告不治，檢男肇事後加速逃離現場，沒有協助林男送醫。

大園警分局根據監視畫面查出簡男涉有重嫌，在新竹縣簡男住處緝捕到案，簡在偵訊時辯稱不知道撞到人，當時曾下車查看車底，發現沒有異物以為撞到安全錐，所以駕車離去；但警方根據現場剎車痕跡與監視畫面，檢視簡男行車紀錄器，發現簡男肇事時，時速高達82.5公里，嚴重超過該路段限速50公里上限甚多。

▲新竹縣簡姓男子今年3月間駕車行經桃園市大園區濱海路超速撞騎士，警方與消防人員將林姓騎士送上救護車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲新竹縣簡姓男子今年3月間駕車行經桃園市大園區濱海路超速撞騎士，警方與消防人員將林姓騎士送上救護車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢方認為，簡男肇事後不但沒有下車協助送醫，反而逃離現場，根據警方提供現場監視畫面與簡男行車紀錄器等證據佐證，簡男犯行明確，偵結依過失致死、肇事遺棄等罪嫌將簡提起公訴。

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