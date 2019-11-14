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含冤斷氣死不瞑目！網賣二手車被強押山區毒打　獨子肺栓塞丟包車上慘死

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▲桃園市蔡姓男子今年7月間疑因網路販賣二手車糾紛，竟遭人強押至山上圍毆慘死，父親在其彌留後蓋上雙眼。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

▲桃園市蔡姓男子今年7月間疑因網路販賣二手車糾紛，竟遭人強押至山上圍毆慘死，父親在其彌留前蓋上雙眼。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蔡姓男子今年7月間販售二手車，但後來與買家發生糾紛，買主以受騙為由約出蔡男，強押至龍潭山區持球棒圍毆，還要家屬拿出10萬元賠償贖人，蔡後來獲釋後已昏迷，經送醫急救仍宣告不治，檢警指出，目前已聲押4人獲准，依殺人、擄人勒贖等罪嫌偵辦中。

▲房桃園市蔡姓男子今年7月間疑因網路販賣二手車衍生糾紛，警方事後查出涉案的轎車證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲房桃園市蔡姓男子今年7月間疑因網路販賣二手車衍生糾紛，警方事後查出涉案的轎車證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，39歲的蔡姓男子於今年7月間在網路販售二手車，有買家購買後遭質疑二手車品質有瑕疵，後來約出蔡男談判，7月18日凌晨5時許，警方接獲蔡母報案指稱，39歲的兒子遭人強押上龍潭區乳姑山圍毆，還打電話要「家人支付10萬元，否則要準備收屍！」家人趕緊向鄰居商借10萬元支付。

蔡母說，後來兒子被發現丟包在龍潭區住家附近巷口，家屬發現蔡男身體混身是傷趕緊送醫急救，但仍宣告不治死亡，死者父親描述，醫師宣佈死亡時，兒子仍睜開雙眼死不瞑目，父親含淚將兒子雙眼閉上，內心悲痛不已，因為兒子是家中唯一獨子。

▲桃園市蔡姓男子今年7月間疑因販賣二手車糾紛，遭人強押至山上圍毆慘死，醫院開立死亡證明書。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

▲桃園市蔡姓男子今年7月間疑因販賣二手車糾紛，遭人強押至山上圍毆慘死，醫院開立死亡證明書。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

警方於案發後組成專案小組，行兇歹徒事後還要家屬再交付最後一筆15萬元，警方趁對方取款時逮捕葉姓男子等3人，並查扣犯案用行動電話、贖款、棍棒等證物，全案依殺人、擄人勒贖等罪嫌移送桃檢偵辦；檢警後來追緝何男等16名共犯到案，全案共移送嫌犯19人，其中聲押4人獲准，目前正深入追查相關疑點。

▲桃園市蔡姓男子今年7月間疑因網路販賣二手車衍生糾紛，警方起出作案用的球棒等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蔡姓男子今年7月間疑因網路販賣二手車衍生糾紛，警方起出作案用的球棒等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蔡男的女友14日在臉書社團爆料公社發文指稱，事件發生過程，蔡男是家中獨子，因蔡父罹癌，失去兒子後還要活在恐懼之中，希望這篇文章能引起大家的關注，幫助年邁的父母替他們的孩子討回公道。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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