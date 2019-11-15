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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

分案不公遭監察院糾出　最高法院院長「保」座危機？

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▲▼最高法院院長鄭玉山。（圖／記者湯興漢攝）

▲最高法院院長鄭玉山，陷入院長保衛戰。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳銘峯／台北報導

監察院調查最高法院分案問題後，直接認定分案不公，影響民眾對司法信賴，請司法院督促改善並對院長鄭玉山進行職務監督。外界認為，鄭玉山的院長寶座將出現危機，但「台灣司法人權進步協會」理事長何俊英認為，鄭玉山的去留應該以「人事審議委員會」的決議為主，較符程序正義。

最高法院的分案問題，多年以來飽受批評。由於最高法院為最終審，案件勝敗全看最高法院的決定，為了避免外界黑手伸進審判過程中，最高法院數十年來均採保密分案。但保密分案受到嚴重批評，2012年間最高法院廢除保密分案，改採現行的分案方法，但去年6月間又傳出法官楊絮雲分案霸凌事件，監察院因此介入調查。

而在監察院15日公布的調查結果，認定最高法院對外雖稱電腦分案，但配套不完全，包括人工作業異常、電腦系統缺陷等，其中又以違反法定法官原則最為嚴重。監察院並做出結論「最高法院院長鄭玉山對分案瑕疵與異常都知之甚詳，卻於調查期間未積極配合，反消極應對，甚至連新聞稿都避重就輕或與事實不符，確實有違失，因此請司法院督促該院改善並對院長進行職務監督。」調查出爐後，鄭玉山回應「制度上的缺失所造成的結果，本人願意完全承擔」。

表面上，鄭玉山似乎以首長之姿、一肩扛起所有的責任，但實際上，卻凸顯他保守、封閉的作風。楊絮雲分案霸凌去年爆發後，最高法院就發出多次聲明，但都是澄清絕無此事、純屬誤解等話語，只想息事寧人，不肯承認自己有錯……直到被監察院揪出後，鄭玉山才推給制度缺失，並補上一句「本人願意完全承擔。」企圖展現風骨。無怪乎當時楊絮雲的丈夫、高等法院刑事庭長周盈文，會在鏡頭前大罵最高法院「你們到底在遮掩什麼？」

再一連串的最高法院分案事件後，鄭玉山的去留成了司法院的燙手山芋。主導改革的司法院長許宗力上台後，有不少聲音建議他將前朝派任的鄭玉山更換，但許宗力認為他沒犯下大過錯，因此留任。沒想到現在又爆發分案事件，鄭玉山甚至破天荒被監察院要求首長「職務監督」，所以留不留住鄭玉山，現在讓許宗力傷透腦筋。

對於鄭玉山的去留，「台灣司法人權進步協會」理事長何俊英認為，是否進行懲處，應該由司法院「人事審議委員會」的決議為主，較符程序正義。另外正值選舉期間，倘若民眾將最高法院院長去留，與選舉結合，將會造成司法沾惹政治的負面形象。何俊英建議，若要著手司法人事調整也應該以選舉結束後，較為妥適。

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