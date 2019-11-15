中影掏空案更二審　前副董莊婉均再遭判刑7年11月





▲中影掏空案，前副董事長莊婉均再遭高院重判。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

前中影副董事長莊婉均，利用董事長蔡正元出國的機會，以土地開發基金、購買辦公大樓等理由，陸續侵占中影資產近7億5千萬元。最高法院先前將她判刑8年6月定讞，其中9月徒刑可易科罰金，莊女入監服刑。而高等法院針對她被撤銷發回部分，15日做出更二審判決，再合計判刑7年11月，其中4月得易科罰金。可上訴。

莊婉均自2006年5月7日起擔任中央電影公司副董事長後，檢方就接獲檢舉，指稱莊女涉嫌利用當時的董事長蔡正元經常出國的機會，藉由保管公司大小章的漏洞，以投資開發案名義，陸續由公司支付土地開發基金、顧問費、預付土地款等，共挪用中影資金7億4932萬9000元。檢方偵查終結後，對莊婉均提起公訴。

一審法院審理後，將莊婉均判處有期徒刑4年。二審法院改將莊婉均判處有期徒刑5年8月，另外還處有期徒刑1年，得易科罰金。高等法院2016年間的更一審，認定莊婉均犯下14項偽造私文書、偽造有價證券等罪，刑度與二審一樣，都判刑5年8月與1年得易科罰金。案經最高法院部分撤銷、部分發回，莊婉均犯7項罪名，累計判刑8年6月確定，其中9月可易科罰金，莊女已於2017年底入監執行。

至於她被撤銷發回更二審的部分，共有7項犯罪事實，經過高等法院更二審審理後，認定成立5罪。5罪分別為4個共同行使偽造私文書罪，分別宣告1年10月、1年10月、7月、以及4月得易科罰金；另外還宣告她犯違反《銀行法》的「加重詐害銀行罪」，犯罪所得超過1議員，這部分宣告3年4月。總計更二審將她判刑7年11月，其中4月得易科罰金。合議庭並未定應執行刑。

本案審理時，莊女辯稱多項投資均與蔡正元等高層人員事先討論，獲得同意後才簽約。但檢察官與法院均不採信，蔡正元在本案中全身而退。