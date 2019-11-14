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監委揪出分案不公　最高法院院長鄭玉山願完全承擔

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▲▼最高法院大法庭即將啟用，7/3先行開放讓媒體拍攝，一窺大法庭的樣貌。圖為最高法院院長鄭玉山（圖／記者湯興漢攝）

▲最高法院院長鄭玉山。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳銘峯／台北報導

高等法院女法官楊絮雲在調任最高法院期間，傳出遭最高法院以分案漏洞霸凌，監察院調查後，認定最高法院分案不公，影響民眾對司法信賴，請司法院督促改善並對院長鄭玉山進行職務監督。鄭玉山回應，「我未能及時察覺缺失」、「制度上的缺失所造成的結果，本人願意完全承擔」。

監察委員高涌誠、陳師孟、蔡崇義，針對最高法院分案制度進行1年多的調查，並在14日公布調查結果，認為最高法院對外雖稱電腦分案，但配套不完全，包括人工作業異常、電腦系統缺陷等，其中又以違反法定法官原則最為嚴重。

而楊絮雲在8月間出面陳述遭最高法院分案霸凌，她說當時最高法院特殊商事專庭共7名法官，她1個人分到20件複雜案件，其他6名法官總共只分到15件；楊絮雲當時分到包含RCA工殤案、太設與太百相關案、幸福人壽賠償案、台新銀與財政部爭訟案等。監委14日的調查報告中也提到，最高法院早已知道楊絮雲等5名法官將於2017年9月7日報到，卻事先決議除了審查庭及5名法官外的所有法官，於9月辦理聲字、抗字案件。而5名新法官除了2名法官同於民6庭外，餘3名法官分散於各庭，造成分案前已可特定受分案之法官，核與法定法官原則不符。

最高法院則回應，楊絮雲到最高法院當年，待分之民事抗告、聲請事件已達千件，立法院對提出質疑要求儘速結案，最高法院才會決議扣除5位新任法官、2股審查股外，其餘法官全數分抗告、聲請案件。再加上疏未注意可能有僅剩一股法官分受專庭事件之情形，結果才會造成楊絮雲事件，形同指定分案。

對於監委的調查，鄭玉山說「我未能及時察覺缺失，是我做得不夠好的地方」，他認為最高法院已經於去年完成改進分案電腦程式，並制定分案實施要點、設置分案室，讓電腦分案過程透明化，相信楊絮雲的事件不會再發生。鄭玉山強調，絕無怠忽疏失，他更說「至於制度上的缺失所造成的結果，本人願意完全承擔」。
 

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