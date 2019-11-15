煲湯一哥「金小萬」把老母雞變嫩了！蔡阿嘎大推：湯濃、肉質晶瑩剔透

▲網紅蔡阿嘎最近大推一台煲湯神器：「金小萬」直呼燉煮出來的湯頭濃郁、肉質晶瑩剔透。（圖／取自即新聞，下同）

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俗話說立冬補冬，補嘴空，時序進入冷颼颼的天氣，華人不免要買隻雞燉湯，放入中藥配料熬煮，一碗滿滿精華成就冬天最難忘的滋味。不過，每次用傳統瓦斯爐熬煮雞湯，時間花費2～3個鐘頭，滋味雖濃卻造成雞肉軟糊過柴，乾乾澀澀的口感實在難以下嚥，好像把整隻雞都浪費掉了，不然就是用錯燉鍋，熬煮的湯頭淡、骨肉硬，沒補到反而浪費時間。網紅蔡阿嘎最近就大推「金小萬」直呼：「spa級烹調，讓肉質超Juicy！」





為了在寒冬中，能夠保持暖暖的身心體力，媽媽最愛燉雞湯，凡舉麻油雞、烏骨雞、四物雞、十全大補雞湯，都是家中桌上常見的菜餚湯品，一碗熱呼呼的雞湯喝下肚，身子裡的暖可以讓自己在夜晚好好睡一覺。蔡阿嘎狂讚的「金小萬」是由飛利浦推出雙重脈衝智慧萬用鍋，他特地示範人人都愛的「香菇雞湯」影片中那吸飽湯汁的香菇和金黃色湯頭，光用看得就想像那新鮮甘甜的滋味。



這個「金小萬」來頭不小，設計結合「雙重脈衝科技」宛如一雙看不見的手在幫雞肉做Spa，目的是加強食材營養釋放，並把所有精華留在湯中，喝進滿滿膠原蛋白。

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▲蔡阿嘎狂讚的「金小萬」是由飛利浦推出雙重脈衝智慧萬用鍋，可釋放食材營養，造就一鍋湯的鮮美甘甜。

影片介紹中，蔡阿嘎提出大家燉煮雞湯的盲點，肉質常常因為火侯和悶煮時間變成真正「老母雞」又柴又澀真的難吃，或者是某些雞肉部位軟爛、某些則像沒煮熟一樣，營養成分大大流失。為了解決煲湯盲點，「金小萬」擁有全天幕式超大LED面板，外加19種烹調模式，輕鬆設定可迅速加熱、滾煮，不需耗費人力在旁邊隨時注意火侯大小，省時又高效率的變身成煲湯大師，而且不用一下開蓋、一下關蓋，根本輕鬆零廚藝。

冬令進補煲湯，除了追求健康食材、營養均衡，好的鍋子讓煮婦輕鬆上天堂！「金小萬」除了經過SGS檢測烹煮可釋放更多營養，烹調過程中，渦輪轉動排出熱量，料理與降壓同時完成，所以能讓食材均勻熟成，讓蔡阿嘎大讚：「肉質晶瑩剔透、吹彈可破，湯肉都美味。」不僅湯頭濃厚、食材能保留天然風味，經過品牌實驗，一碗香菇雞湯的氨基酸能高達60％、蛋白質營養則是20％，對於成長中的青少年、兒童或老人，都是必須的天然營養。冬季報到，想事倍功倍燉好一鍋雞湯，選對工具讓你的廚藝更勝一籌，征服全家人的味蕾。