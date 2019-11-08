90歲癌嬤半夜痛呻吟　隔壁床家屬「暴走打人狂晃」0道歉！孫女淚：病危了

▲阿嬤目前病況危急！（示意圖／取自免費圖庫 Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

「現在我阿嬤發病危了！」一名孝順的女網友泣訴，高齡90歲的阿嬤被診斷出肺癌，日前轉進安寧病房，殊不知遇到0同理心的家屬，疑似不滿阿嬤發生哀號呻吟，對方竟出手打人，「拉我阿嬤的衣領左右搖晃，還一直搖我阿嬤的身體」，如今長輩病情惡化，對方卻不聞不問。

一名女網友在臉書《爆怨公社》心疼透露，原本身體硬朗的90歲阿嬤，最近突然身體不適，家人將她急送醫院檢查，「才知道是肝癌末期，目前已經擴散到食道以及全身，也在這個星期一轉進安寧病房，之前都是住健保房。」看見阿嬤被病魔折磨，一家人也痛在心裡，怎料，住在旁邊的病患家屬0同理心，疑似不滿阿嬤發出病痛聲，竟動手打老人家！

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原PO還原當時情況，事情發生在6日半夜，大家都已回家休息，只留下外籍看護照顧，「阿嬤因為疼痛，有一些無意識的哀叫，並沒有非常誇張的大聲，也是是因為半夜靜，所以聽起來聲音很清楚」，不久後，隔壁床的家屬竟掀開床簾，「對著我阿嬤破口大罵，還打我阿嬤的大腿，拉我阿嬤的衣領左右搖晃，還一直搖我阿嬤的身體，就因為我阿嬤的聲音吵到他睡不著？」

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▲孫女不捨，阿嬤被陌生人欺負！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

礙於語言不通，看護根本聽不懂隔壁床家屬在說什麼，「只知道對方有動手」，看護眼見不對勁，也衝去找醫護人員求救，「護理師也進來了…警衛也上來了…其他病床的家屬也紛紛跑來看熱鬧！」直到早上，原PO一家人抵達醫院後，才知道發生如此荒謬的狀況，而動粗的家屬早已落跑，「現在我阿嬤發病危了，對方卻一句道歉都沒有。」

這一口氣讓原PO實在嚥不下去，他氣得報警要替阿嬤討公道，不過「警察說只有我爸爸能提告」，然而爸爸心中只掛念阿嬤的病情，「說暫時無心思去處理那個人。」更可惡的是，原PO痛批「截止目前為止當事人都沒有出現，隔壁床也換成其他家屬。」

▲網友嗆提告！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

文章曝光後，讓大批網友也怒不可遏，紛紛砲轟「這無法原諒！直接告到底」、「有證據就告，可惡，連生病的老人都欺負」、「惡質，敢在醫院動手，祝他得到報應」、「對一個臨終的老人這樣，真的不是不報…」、「看有沒有監視器可以看」、「人都會老，這樣對待老人家不怕將來比現在還慘嗎？」、「真的很不尊重末期患者，對一個手無寸鐵的老人動手腳，惡劣到不行，支持樓主提告」、「那種人一點同理心都沒有！好過分！祈禱你阿嬤平安度過」、「如果確定自己要待在醫院陪伴病患，一定要有心理準備，因為是不可能好好睡覺的，除非你有錢去住單人病房」。

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