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華為致力打造專屬生態圈　無線耳機、智慧手錶等9款新品齊發

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▲▼ 華為台灣新品發表會。（圖／華為提供）

▲ 華為台灣新品發表會。（圖／華為提供）

記者李瑞瑾／台北報導

華為（HUAWEI）今（14）天在台舉行產品上市記者會，除了各界引頸期盼的旗艦新機Mate 30 Pro之外，還同時發表了無線耳機HUAWEI FreeBuds 3、平板HUAWEI MediaPad M6、智慧眼鏡GENTLE MONSTER X HUAWEI、智慧手錶HUAWEI WATCH GT2、手環HUAWEI Band 4與HUAWEI Band 4e，以及行動電源、車用充電座、無線充電盤等。

華為技術台灣總代理訊威技術總經理雍海表示，Mate 30 Pro是第一支HMS系統手機，而HMS最終目的就是要打造「華為生態圈」，因此雍海強調，本次發表會的重點其實不在硬體設備，更重要的是展現華為打造生態圈、軟硬體整合的決心。

HUAWEI WATCH GT 2

HUAWEI WATCH GT 2全新升級，做到技術革新和滿足消費者需求相結合，不斷為消費者帶來更全面細緻的運動生活體驗，及更科學的主動健康管理。HUAWEI WATCH GT 2 46mm推出曜石黑（建議售價6,490元）、砂礫棕（建議售價6,990元）兩款顏色；HUAWEI WATCH GT 2 42mm推出暖砂杏（建議售價6,490元）、湖光青（建議售價5,990元）；預計12 月7日在台上市。

另外，其中HUAWEI WATCH GT 2 46mm砂礫棕與42mm暖砂杏盒內除原有錶帶之外，額外贈送一組原廠黑色氟橡膠錶帶。

▼ HUAWEI WATCH GT2。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲▼ 華為智慧手錶,HUAWEI WATCH GT2。（圖／記者李瑞瑾攝）

HUAWEI Band 4

HUAWEI Band 4 是一款具有50米防水功能、0.96吋彩色全屏觸控的智慧運動手環，集TruSeenTM 3.5心率監測、9大鍛鍊模式等專業功能，親膚錶帶拔開即可以USB直插充電，設計超輕薄，正常使用下電力更可達到7天續航。HUAWEI Band 4推出曜石黑、赤茶橘、櫻語粉三款顏色，建議售價990元，預計12 月7日在台上市。

▼ HUAWEI Band 4。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲▼ 華為智慧手環HUAWEI Band 4。（圖／記者李瑞瑾攝）

▼ HUAWEI Band 4e。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲▼ 華為智慧手環HUAWEI Band 4e。（圖／記者李瑞瑾攝）

HUAWEI X Gentle Monster Eyewear

以HUAWEI自研的音頻技術與Gentle Monster經典時尚設計，內藏多種智慧體驗，器件堆疊技術讓鏡腿設計更加纖薄，最薄處僅4mm，同時更支援IP67*級別的防水功能。

按兩下即喚醒語音助手，開啟智慧互動，情景智慧即時語音提醒；智能佩戴，摘下眼鏡音樂自動暫停，15s內戴上音樂自動播放；雙揚聲器與雙麥克風線性波束降噪，並有AI降噪演算法，紛擾中通話依舊清晰；全新NFC非接觸式充電技術，入盒即充，提供消費者便利智慧體驗。

HUAWEI X Gentle Monster Eyewear共推出Jackbye、Eastmoon 2款墨鏡，以及Southside、Alio黑、Alio金3款平光眼鏡，預計2020年第一季在台上市。

▼ HUAWEI X Gentle Monster Eyewear。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲▼ HUAWEI X Gentle Monster Eyewear。（圖／記者李瑞瑾攝）

HUAWEI FreeBuds 3

搭載強大的華為自研麒麟A1晶片，特點為流暢的連接、出色的音質以及智慧降噪體驗，通話方面引入了「骨聲紋」通話降噪技術，顛覆開放式無線耳機與主動降噪不可兼得的印象，成為全球首款開放式主動降噪耳機。此外，獨特的圓形外盒設計以及精巧的耳機機身，佩戴感和握持感更舒適。HUAWEI FreeBuds 3推出碳晶黑、陶瓷白二款經典配色，建議售價5,990元，預計12月19日在台上市。

▼ HUAWEI FreeBuds 3。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲▼ 華為HUAWEI FreeBuds 3。（圖／記者李瑞瑾攝）

HUAWEI MediaPad M6

HUAWEI MediaPad M6 10.8是主打強勁性能和影音體驗的旗艦平板新作，採用一體化金屬機身設計，簡潔美觀；搭載麒麟 980旗艦級處理器，7,500mAh大容量電池，最高可支援11小時高解析度影片播放；採用10.8吋2560x1600 2K級高解析度的IPS全貼合螢幕，銳屏顯示增強技術，享受大螢幕清晰視界。

另外，全新設計的四聲道、大振幅身歷聲四揚聲器與世界級大師harman kardon專業調音，可以讓用戶體會環繞立體聲。更配置了1300萬畫素後置相機，支援高解析度影片錄製，與800萬畫素的前置相機，擁有齊全實用攝影功能。HUAWEI MediaPad M6 10.8推出銀鑽灰一款顏色，建議售價13,900元，預計2020年1月在台上市。

▼ HUAWEI MediaPad M6。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲▼ 華為平板電腦HUAWEI MediaPad M6。（圖／記者李瑞瑾攝）

除上述產品之外，還有HUAWEI CP61 27W無線充電盤、HUAWEI CP39S 27W無線充電車架，以及HUAWEI CP22QC 20,000 mAh行動電源同步亮相。

▼ 華為HUAWEI CP61 27W無線充電盤。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲▼ 華為HUAWEI CP61 27W無線充電盤。（圖／記者李瑞瑾攝）

另外，在會後聯訪時，雍海更向記者展示了明天才要在大陸上市的5G摺疊新機Mate X，至於台灣是否會引進，雍海表示，有考慮在台灣5G正式上路之後引進。

▼ 華為技術台灣總代理訊威技術總經理雍海展示Mate X。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲▼ 華為技術台灣總代理訊威技術總經理雍海,Mate X。（圖／記者李瑞瑾攝）

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