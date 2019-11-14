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華為Mate 30 Pro正式亮相！售價3萬有找　23日華為品牌店獨家開賣

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼華為,HUAWEI,Mate 30 Pro。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲ HUAWEI Mate 30 Pro星河銀、亮黑色。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／台北報導

華為今天在台灣正式發表Mate 30 Pro新機，手機採用圓型相機模組，並搭載4顆鏡頭，其中採用雙4000萬雙主攝設計，拍攝效能更上一層樓，在全球相機評測網站DxoMark得到第一名成績。台灣共上市星河銀、亮黑色兩色。11月23日起在台上市，售價為29,900元，於全台華為品牌店獨家開賣。

▲▼華為,HUAWEI,Mate 30 Pro。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲ HUAWEI Mate 30 Pro。（圖／記者李瑞瑾攝）

HUAWEI Mate 30 Pro螢幕尺寸為6.53吋，側邊為88度的瀑布屏幕，其特點是兩側都有明顯的彎曲邊緣，並有2400 x 1176p解析度，相機為一個圓型相機模組，總共有四顆徠卡鏡頭，包含一枚4000萬像素的電影鏡頭、一枚4000萬像素的超感光鏡頭、一枚800萬像素的長焦鏡頭，以及3D深感鏡頭。

Mate 30 Pro首創雙4000萬雙主攝設計：4000萬電影鏡頭擁有華為手機迄今最大的1/1.54英寸感光元件；4000萬超感光鏡頭採用RYYB濾色陣列，可實現ISO 409600的照相感光值，加之ISP5.0圖像信號處理器。

▲▼華為,HUAWEI,Mate 30 Pro。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲後置四鏡頭在圓型相機模組內。（圖／記者李瑞瑾攝）

超感光鏡頭、長焦鏡頭均支援OIS光學防手震，更有華為AIS防手震技術，大幅提升穩定性和成片率，長曝光、抓拍也能畫面清晰。Mate 30 Pro後置3D深感鏡頭，可在拍攝時實現畫面縱深的測距，分離主體與背景，呈現立體視覺效果。

在前置鏡頭部分，有一顆3D深感鏡頭與自拍鏡頭，還有手勢感測器。3D深感鏡頭支援3D人臉識別、還有螢幕內指紋識別，兩種生物識別方式均支援解鎖和支付。

▲▼華為,HUAWEI,Mate 30 Pro。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲ HUAWEI Mate 30 Pro取消側邊實體音量鍵。（圖／記者李瑞瑾攝）

Mate 30 Pro以「側屏觸控」取代實體音量鍵，只要在側邊螢幕輕點之後就會出現音量調整，用手指滑動調整音量即可；此外，手勢感測實現不用觸碰到螢幕，就可以截圖、上滑螢幕、下滑螢幕等功能。

▲▼華為,HUAWEI,Mate 30 Pro。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲ 側屏觸控調整音量。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲▼華為,HUAWEI,Mate 30 Pro。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲ 手勢感應可以截圖、上下滑動螢幕。（圖／記者李瑞瑾攝）

HUAWEI Mate 30 Pro配備4500mAh電池；Mate 30配備4200mAh電池。支援全新一代27W無線超級快充，以及40W有線超級快充，只要半小時就能將手機從30%充到100%。另外，該手機在防水性能上有IP68防塵防水。

HUAWEI Mate 30 Pro台灣共上市星河銀、亮黑色兩色。11月23日起在台上市，售價為29,900元，於全台華為品牌店獨家開賣。

▲▼華為,HUAWEI,Mate 30 Pro。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲ HUAWEI Mate 30 Pro亮黑色、星河銀兩色。（圖／記者李瑞瑾攝）

針對此次HUAWEI Mate 30 Pro僅在華為品牌店獨家銷售的原因，華為技術台灣總代理訊威技術總經理雍海表示，因為HUAWEI Mate 30 Pro是第一支HMS手機，消費者可能並不完全了解HMS系統，因此未開放讓其他手機通路的經銷商銷售，未來若大眾了解HMS手機、經銷商也足夠了解之後，未來將會逐步開放其他通路銷售。

另外針對此次手機未支援GMS，可能影響消費者購買意願，雍海表示，這支手機並不追求銷量，追求的是消費者滿意度，而且觀察消費者拿兩支手機的比例也不少，因此對於本次銷售不擔心。

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