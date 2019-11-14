澳教長新政被指防大學「紅色滲透」　陸外交部再次駁斥

▲澳大利亞一所大學的孔子學院網站。（圖／翻攝自網路）

記者陳政錄／北京報導

為避免大學校園遭到「不當的外國干預」，澳大利亞教育部長特漢今天做出最新表態，使得「紅色滲透」話題再次受到討論，對此大陸外交部發言人耿爽在下午的例行記者會上強調，澳大利亞政府有關的教育政策屬於內政，我們不予置評；與此同時，不我們希望，有關方面能夠客觀理性地看待雙方的交流，不要將正常的交流項目政治化。」

事實上，國際上大學對於「紅色滲透」的討論，起於近年中共大力以合作夥伴等方式，於全球尤其是各國大學，廣設「孔子學院」，並展開多元教育合作，旨在傳播漢字、中國文化，譬如推廣「認識中國」課程等，但有西方媒體認為，中共藉此傳播其社會主義制度和思想，受到討論，譬如2019年8月22日，澳大利亞新南威爾斯州，宣布終止在新南威爾斯州教育與社區部進行的孔子學院合作項目。

▲孔子學院的學生穿著特殊服裝，紀念孔子的誕辰。（圖／達志影像／美聯社）

今年8月，澳大利亞教育部長特漢首次表示，澳洲的大學將被要求與國安機構合作，以確保這些學校有足夠的能力「防範不當的外國干涉。」據了解，澳大利亞據有為數眾多的中國大陸留學生，佔所有海外留學生的三分之一，孔子學院也因此遍地開花。

但面對澳大利亞教育部新政即將啟動，大陸外交部發言人耿爽今天強調，「所謂中國對澳大利亞高校滲透之說純屬無稽之談，我們此前已多次在記者會上作出回應。」我們希望，有關方面能夠客觀理性地看待雙方的交流，不要將正常的交流項目政治化。

▲大陸外交部發言人耿爽。（圖／達志影像／美聯社）

耿爽說，澳大利亞政府出台有關的教育政策，這是澳大利亞內政，我們不予置評。同時我們也希望，澳大利亞方面在開展海外教育合作的過程中，能夠秉持公平、透明和非歧視的原則，對各有關方面要一視同仁。

值得注意的是，澳大利亞教育部長特漢則於今天稍早，再度於澳國首都坎培拉接受媒體採訪時表示，澳洲大學將會指定海外研究夥伴，列出和其他國家的金融交易，並與國家安全機構分享網路情報，以遏制外國干預。

他說，來自外國干預的威脅已達到前所未見的程度，並將逐步演變，因此澳大利亞也必須確保處理的方式能夠與時俱進。

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