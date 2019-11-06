黑衣男鬼祟入侵租屋處　女大生嬌喊「哈囉！」還用手機錄影嚇跑他

記者傅誠／雲林報導

斗六市一名女大生租屋處5日下午遭一名黑衣蒙面男從窗戶入侵，打開插座面板，疑似要偷裝監視器，女屋主返回時，發現大門從內上了鎖鍊鎖，原以為是室友在屋內，叫門卻無人回應，直覺有異，拿出手機伸進門內錄影，黑衣男趕緊將插座面板裝回去從窗戶逃離，女大生把影片PO上網路，要大家留意此黑衣男。

▲黑衣男疑似欲在插座內偷裝針孔 。（圖／翻攝臉書「靠北雲科」）

影片中清楚錄下戴眼鏡的男子穿著黑色連帽外套，口戴黑色口罩，似乎在房間內的電源插座孔蓋上安裝東西，女大生回到租屋處，發現鎖鍊鎖被拴住，一度以為是室友在屋內，還嬌喊：「哈囉！可以幫我開門嗎？」戴眼鏡的黑衣男驚見屋主回來，甚至還持手機錄影，嚇得急忙從窗戶逃逸。女大生事後檢視手機影片，心裡直發毛，趕緊向警方報案。

警方表示，報案人的住處是4樓連棟式透天厝，報案人住二樓，研判黑衣男應是利用一樓的遮雨棚從未關的窗戶侵入屋內；警方目前並未發現插座內有針孔設備，可能是黑衣男發現屋主返回，急忙逃逸，來不及裝。由於黑衣男能掌握屋主不在家的時機侵入，很可能有地緣關係，不排除是附近住戶，也呼籲在外租屋的民眾，外出時一定要鎖好門窗，也可至轄區派出所了解住處附近治安狀況，來做進一步的防範，確保自身安全。