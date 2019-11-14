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農業技術加乘冷鏈運輸　台灣甘藍搶灘北美

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▲預冷設備以真空技術將農作物採收後的「田間熱」快速抽離，再加以預冷，強化倉貯品質及延長儲架壽命。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲立法委員劉建國、農糧署署長胡忠一、二崙果菜生產合作社主席鍾錮鈿、雲林縣政府農業副處長陳炳坊、契作青農蔡宜修一同進行封櫃儀式。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中秋過後日夜溫差變化快速，正適合各類蔬菜生長，11月起國內平地甘藍(高麗菜)進入盛產期，為加強台灣蔬果外銷，農委員會農糧署輔導二崙果菜生產合作社與彰化青農蔡宜修契作生產，並透過國華台灣食品公司於14日裝櫃啟航，將台灣鮮甜甘藍外銷至北美-加拿大，也讓旅外華人都能吃到台灣甘藍的鮮甜滋味。

農糧署指出，自2017年起積極輔導甘藍外銷作業，2018年日本因受暴風雪影響，蔬菜需求量轉大，甘藍外銷量達7千6百公噸，為近10年來新高，而2019年因暖冬影響，國際甘藍需求下降，迄今出口量約2千公噸。

雲林縣政府農業副處長陳炳坊表示，全國目前二期作甘藍目前種植面積約2220公頃，雲林縣佔約有369公頃，因各地華人食用甘藍方式與台灣相近，喜歡以熱炒方式烹調，因此軟種-初秋或改良種-228、雪翠等甘藍深具優勢，成為農民種植偏好品種。

▲預冷設備以真空技術將農作物採收後的「田間熱」快速抽離，再加以預冷，強化倉貯品質及延長儲架壽命。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲預冷設備以真空技術將農作物採收後的「田間熱」快速抽離，再加以預冷，強化倉貯品質及延長儲架壽命。（圖／記者蔡佩旻攝）

二崙果菜生產合作社主席鍾錮鈿指出，自台灣船運至加拿大約需14-17天，貯運期程長，加上軟種與改良種甘藍含水量高質地軟，易因搖晃碰撞造成外觀受損，導致長途外銷不易，近年來透過農業技術研發單位的協助，將真空預冷技術應用於包葉菜類，有效去除農作物採收後的「田間熱」，強化倉貯品質及延長儲架壽命，突破長途運輸品質裂變瓶頸。

農糧署署長胡忠一表示，真正幫助農民是以實際行動落實去做，不用簽MOU直接就有成果，由於即將進入甘藍盛產期，因此該署輔導農民團體先與貿易商簽訂外銷合約，加強拓展國際市場，保障農民收入。　

▲預冷設備以真空技術將農作物採收後的「田間熱」快速抽離，再加以預冷，強化倉貯品質及延長儲架壽命。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲行政院農業委員會農糧署輔導二崙果菜生產合作社與青農蔡宜修契作生產，並透過國華臺灣食品公司於14日裝櫃啟航，將臺灣鮮甜甘藍外銷至北美-加拿大。（下同）（圖／記者蔡佩旻攝）

▲預冷設備以真空技術將農作物採收後的「田間熱」快速抽離，再加以預冷，強化倉貯品質及延長儲架壽命。（圖／記者蔡佩旻攝）

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