超絕殺！中華雙11隱藏方案「月租199元11GB」　網爆一招再減50...限時2天

▲網友戲稱新一波搶辦低價月租費的「大地遊戲」即將開始。示意圖。（圖／記者李毓康攝）

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記者黃君瀚／綜合報導

近年雙11是各大電信業者交鋒的主戰場，尤其台灣之星和亞太電信扮演「價格破壞者」角色，只要188元、168元就能享有吃到飽，逼迫3雄全力防守。中華使用者爆料，他原打算攜碼跳槽台星，結果門市人員拿出「隱藏方案」慰留，月繳199元享有上網11GB，更有網友傳授1秘招，每月可再減收50元。

中華電信使用者14日在PTT爆料，為了全力防堵台灣之星和亞太電信雙11搶客，於是近日有了隱藏版的續約慰留方案，每月只要繳199元，就有4G上網流量11GB，另贈送網內20分鐘、網外加市話20分鐘，特殊方案已經開跑，到15日就截止。

消息一出，就有鄉民實際跑了一趟門市實測，根據成功辦理的app截圖，合約名為「大4G單門號優惠方案，月繳199元單門號優惠（24個月）」，需要綁約24個月，為4G單門號199、299方案的10倍流量升級版。

▲PTT鄉民申辦成功，原199月租費流量1GB，隱藏版慰留加贈10GB。（圖／翻攝PTT）

另有網友指出，符合18歲以下、60歲以上條件會再享有每月減收50元優惠，部分門市甚至不會特別要求這一條件，換言之只要「演戲成功」就只要月繳149元，下殺幅度驚人。

不少網友看了超心動，畢竟老大哥中華電信向來不太打價格戰，「中華來說，這樣算有誠意了」、「太隱藏了吧，我雙11去問完全沒聽到」、「怕被罵，所以才叫隱藏」、「去年真的是跑大地，跑了4家才辦好」、「超隱藏，隱藏到沒人知道」、「這方案真的強」。

由於是隱藏方案，各縣市網友到各門市辦理情形有些混亂，建議親赴門市、多跑幾家，且是舊客戶聲稱想移出才容易成功，「申辦成功，特地回報！台南成功門市」、「大地遊戲開玩啦」、「剛剛打客服，查無此方案」、「這種方案官網不會有吧，只會出現在門市的電腦螢幕」、「申辦成功，在圓山站一出來的直營門市，目前人很少」、「剛剛我辦也是說只送1年但要綁2年，後來說要攜出就答應送2年了」、「申辦成功，嘉義興業直營門市。」