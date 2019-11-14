網友噓寒問暖半百熟女愛沖昏頭　險遭「國外愛人」詐騙7萬現金

▲玉山銀行行員成功阻止詐騙，竹南分局副分局長張中特別前往銀行頒發感謝狀。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣後龍鎮1名蘇姓婦人（49歲），日前在臉書上認識了1名男子，這名男子經常使用溫情攻勢，扮演暖男角色，將蘇姓婦人唬得一愣一愣；近日更藉口要送禮物給蘇女，但物品被扣留在海關，需要通關費近7萬元。蘇女不疑有他，準備到銀行匯款，幸被機警行員識破，成功阻止詐騙。

苗栗縣警察局竹南分局表示，後龍分駐所警員張宗育，日前接獲接獲玉山銀行劉姓女行員通報，有1名臨櫃準備匯款的女子疑似碰到詐騙集團，張員立即趕往現場；經了解，蘇女利用臉書交友認識1名男網友，男網友於網路上對蘇女噓寒問暖，巧扮無微不至的暖男，近日這名男子表示從國外要寄送禮物送蘇女，但禮物因通關問題卡在海關，需一筆約台幣7萬元的通關費用才能運送，欲先向蘇女借款。

據警方了解，蘇女不疑有他，便前往銀行準備匯款，張員到達現場時耐心為她解釋詐騙集團慣用的詐騙手法，並提供民眾受詐騙之真實案例向其解說，蘇女終於恍然大悟，對員警及行員的積極熱心作為非常感激。

竹南分局也表示，玉山銀行此次協助阻詐成功，特別頒發感謝狀，感謝金融機構阻詐並報警處理，成功有效阻絕民眾受騙；也在此呼籲民眾遇到網友要求借錢或投資時務必提高警覺，最好秉持「見面再談，匯錢免談」的原則，不要被網友單方面的說詞沖昏頭，以免賠了錢財又傷心，有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線查證。

►勝過高鐵撿到3百萬的快感

►離奇命案！苗栗男出門鋸樹未歸 慘遭300公斤龍眼樹頭壓死

►苗栗婦迷失山林「受凍2夜」 警消民60人兵分多路！她奇蹟獲救

►警攔小客車違規迴轉 他撈菸盒自清「我沒有！」…不小心露餡