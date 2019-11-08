女同學沒上課「IG連3天限動」接電話顫抖：我在家　敏銳哥秒報警！曝恐怖真相

▲男網友根本是可惡色狼！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

上網交友千萬不可輕忽！一名男大生透露，班上女同學消失好幾日，卻會在IG上發限時動態，豈料連三天文字，都有英文符號，結果湊出來竟是「SOS」。敏銳的原PO展開一連串試探找碴，沒想到對方真的被男網友囚禁，甚至被性侵爆打，所幸是警方將她救出來。

一名男網友在《Dcard》表示，班上一位女同學好幾天沒來學校上課，恰巧滑IG時，原PO發現對方的限時動態非常怪異，第一天出現「S，能不能離開這彎曲的地圖」，原PO起初不以為意；第二天又出現「0，再告訴自己一次不要怕」；第三天則是「S，訊號讓人絕望，如同毒蛇」，三天的英文字母湊起來，正是「SOS的求救訊號」，忽然間原PO秒懂了，趕緊打LINE一探究竟。

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電話接起後，原PO調侃問話「嗨，小三八妳在哪？」女同學欲言又止回應，「我在家…」語氣帶有鼻音，原PO疑惑再問，「是喔，要不要出來，大家都想找妳出來吃飯？」豈料下秒電話被掛斷。原PO不死心再撥打一通過去，一接通他又喊話，「喂！妳訊號不穩是不是啊？」

而這次是一位陌生男子的聲音，「我是他男朋友，有事嗎？」機警的原PO一聽，有技巧回話「咦你是XXX的男朋友喔，久仰，看過照片你超帥欸哈哈哈！」這招果真奏效，男子警戒心稍微卸下，態度轉為溫和回應「你找我女朋友有什麼事情嗎？」

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▲女同學被囚禁非常害怕！（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

原PO隨意找一個藉口解釋，「喔～我們同組報告需要討論項目，還是說方便電話給她聽一下，謝謝您」，男子終於卸下心防，把電話還給女同學，而這次她的聲音更加顫抖，鼻音也重的離譜，「我不方便出門，現在也不太方便講電話…」接著對話如下：

原PO：妳還好嗎，有需要我幫忙你什麼嗎？



女同學：不用了，我要掛了…



原PO：妳只需要回答我，好，不好？



女同學：…好，掰掰

兩人話中有話，直到結束通話後，當時已晚上9點多，原PO知道女同學一定遭遇到困難，只是無法說明困境，他接著在LINE傳訊，「好，我知道了」，而女生也秒讀秒回，「好，謝謝。」原PO心急截圖報警，並告知警方來龍去脈，「然後警察問我知道這位女生在哪裡嗎？我跟警察說我不清楚我只知道她就讀XX科大幾年幾班，警察說，馬上會派出附近的派出所員警去了解狀況！」

原PO帶著忐忑的心情，「我整個晚上不斷擔心，晚上抱著貓失眠，還在那邊祈求上帝希望平安。」直到隔天上課時，女同學終於現身了，原PO關心詢問「還好嗎？」下秒女生直接崩潰痛哭，原來她玩手遊認識一位男網友，雙方網戀僅1個月，男生就積極想要約在女生家見面。

而女同學認為，彼此經常視訊聊天好幾小時，便答應對方的要求，豈料根本引狼入室，「那男的一進來就沒多久就性侵她，還不讓她離開，男的把刀從口袋中拿出來，還拿出來甩幾下嚇嚇她。然後沒多久又會溫柔道歉說太愛了，所以失控，但還是不准她離開房間，怕她離開他身邊，只准她每天陪在旁邊玩手遊，他們同時在線上，不敢求救。」

▲所幸原PO趕緊報警！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

至於為何不直接報警？女同學泣訴，「說那男的不讓她講任何電話，她第一天就打110然後放口袋不出聲音，然後那男的不知道為什麼看穿她的舉動，馬上搶過電話掛掉後，拿起旁邊吹風機，用電線插頭狂甩她，打到全身瘀青，她只好跪在地板痛哭說她真的不小心按到，男的才饒過她。」

女同學非常感激原PO隔空救援，如今男子已被警方帶走，而她決定先休學回家休養。對此，原PO心疼喊話，「絕對要睜大雙眼，好好挑選一個好男人，希望這件事情不會給妳帶來永久性的心靈損傷。也希望大家可以多多注意身旁的人，我真的慶幸自己有察覺到。」

文章一曝光後，引發大批網友關注，「原PO真的很敏銳欸」、「我相信這一定會造成永久性心靈受傷，希望她的爸媽，知心朋友們能夠陪伴著她度過難關，女孩加油」、「真的慶幸你有察覺到」、「天啊還好有你，真的要多關心身邊的人QQ」、「感謝有你，真的救了一個人，原PO超厲害！」、「你處理的方法好聰明真的幸好有你！太可怕了」、「看得心驚膽顫，還好有你」、「好感動，世界上就是需要原PO這種人」。

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