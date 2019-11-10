「外籍軍官」又來了！　誆熟女匯80萬助退伍　警趕銀行攔阻

▲士林警分局天母派出所熱心警員聯手台銀行員成功攔阻假軍官詐騙匯款。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

又見假軍官詐騙！台北市士林分局天母派出所在11日4日上午10點接獲台灣銀行天母分行通報，機警的行員指出有民眾疑似遭詐騙匯款，打算臨櫃匯出80萬元新台幣現金，警方獲報後立即派遣警員到場攔阻。

天母派出所警員洪俊耀、洪幸岐前往台灣銀行天母分行後，行員表示蘇姓民眾神情慌張，自稱打算匯錢給國外的網友，警方介入詢問後，蘇姓民眾解釋：日前在網路上認識一名外籍軍官，這名軍官的網友，因戰爭受傷打算後送就醫，但他上級表示，若要離開戰區，需準備新台幣80萬打通關即可退役，不需再擔服剩餘3個月的役期。

經警方告知此為詐騙集團慣用之「假交友」詐騙手法，蘇姓民眾才恍然大悟，也因此打消匯款念頭，成功攔阻詐騙。士林警方呼籲民眾若接獲詐騙電話，或者虛構任何情節打算要求民眾匯付鉅款者，都是詐騙集團所為，民眾若無法判斷可以撥打165或110與警方聯繫確認。

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