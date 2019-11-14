遭質疑未妥善維護花博園區？　中市府澄清：烏龍一場！

▲遭質疑未妥善維護花博園區，台中市政府再度澄清。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

外界質疑台中市政府未妥善維護花博園區，新聞局長黃國瑋14日再澄清是「烏龍一場」！他表示，台中花博今年4月24日閉幕，1月份市府得知取得燈會主辦權後，便將花博園區列為「燈會整建區」。花博結束後不對外開放，也沒有展覽，為避免浪費公帑，本就預計燈會佈展前一次完成維護整建，並將場地交由中央佈展燈區，絕非外界質疑沒有維護。

中市新聞局長黃國瑋說，交通部觀光局主燈將設在后里花博園區的森林園區，「聆聽花開的聲音」大型裝置前將打造為聆聽廣場，市府配合中央主燈區規劃，正進行各項整建作業，完成後將移交給交通部觀光局佈展，迎接2020年2月8日點燈，中央與地方攜手合作，務必讓全民看見煥然一新的燈區。

他表示，日前台中花博建築師質疑市府為辦台灣燈會才拆除「發現館」及「遊客中心」，根據2016年行政院農委會核定的公文，當初設計展館時，就已清楚定位為「臨時展館」，明訂展後必須拆除恢復原狀，因此特別要求建築師採取可回收再使用的建材，方便「拆遷再利用」，相信設計師相當清楚。

黃國瑋認為，為符合花博核心的永續價值，依據原規劃，花博臨時展館特別採用可回收再利用的建材，市府非常支持永續利用精神，這些建材都將重新運用，已媒合機關學校展示教學，另也將用於公園，打造景觀意象、休憩空間或休閒座椅，發揮更大經濟效益。

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