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中大生申請禁制令限警入校　法官駁回：會阻礙警方執法

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▲▼香港12日中大戰場。（圖／路透）

▲香港12日的中大宛如戰場。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

針對近日發生的警民衝突，有法律團體代表中大學生向法庭申請限制警方進入校園的「臨時禁制令」，但是香港高等法院13日下午開庭，法官認為，事發當時警方有進入中大校園的需要，禁制令會阻礙警方執法， 拒絕批出臨時禁制令，並且拒絕申請人的上訴請求。

《香港01》報導，法官裁決，日前的「三罷」行動不顧公眾安危，癱瘓香港，有證據顯示，當天的確有很多示威者在中大二號橋及附近扔磚、汽油彈等物品，堵塞公路及路軌，危害道路使用者的生命及安全，警方有合理理由相信會有構成破壞安寧的情況出現，因此有權根據《公安條例》第17條，驅散在任何地方舉辦及任何種類的公眾集會。

法官指出，警方有責任及義務用盡可行的方法，維持社會安寧、防止罪行發生及保護市民財產，為了保障社會安寧，在普通法中，警方也獲賦予權力進入私人地方，而警方當時明顯有需要進入中大範圍，臨時禁令會阻礙警方執法。

▲▼香港12日中大戰場。（圖／路透）

▲香港12日中大宛如戰場。（圖／路透）

代表申請人的余若薇指出，中大校園屬私人地方，若校園內發生違法行為，警方只能在校方要求下才可進入校園執法，若中大內有人集結，這屬於中大的事務，警方不能單單是因為有學生在中大範圍內，便界定為公眾集會，再者，警方沒有證據顯示，中大內發生何種刑事罪行或破壞安寧的情況出現。

香港中文大學在12日三罷活動晚間爆發激烈的警民衝突，有法律團隊代表中大學生向法庭申請臨時禁制令，禁止警方在沒有搜查令或按法例准許下進入中大校園，以及在沒有中大校方的要求下於校園使用「群眾處理武器」。

►影／中大校園成戰場！學生申請「禁制令」限制港警帶武器入校

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