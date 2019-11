發現14歲兒子交男友　父槍斃他「寧可喪子也不要同志」

▲父親無法認同孩子是同志。(圖/示意圖/取自Pixabay)

記者丁維瑀/綜合報導

美國內華達州父親溫德爾(Wendell Melton)2017年發現14歲的兒子交了男友,竟狠下心對著孩子開槍。喬瓦尼(Giovanni Melton)當時中彈後被送往醫院,最後仍傷重不治。溫德爾被指控謀殺、虐童等罪名,日前出庭受審,預計明年2月再次出庭。

溫德爾最初堅稱,他是不小心對著兒子開槍,並非有意。但喬瓦尼的母親維若妮卡(Veronica Melton)告訴KTNV,她並不相信這個說法,「我的兒子死了,我也死了,心都碎了。」她回憶,最初與溫德爾結婚時,男方就會發表輕蔑同志的言論,「我知道他恐同。」

《太陽報》報導,警方表示,喬瓦尼生前住在內華達州亨德森(Henderson),他的性向被發現後,兩人爆發爭執,父親最後朝他開槍。據了解,喬瓦尼中彈時,獨自一人在公寓裡,當時情況相當危及,送醫後死亡。而這名少年的養母索妮雅(Sonia Jones)感嘆,父親寧可要死去的兒子,也不願孩子是同志。

USA: Man Accused of Killing Son for Being Gay Appears in Court



Wendell Melton, who was arrested two years ago in connection with the death of his 14-year-old son #Giovanni, appeared in court in Nevada. https://t.co/eiy5fNhthl