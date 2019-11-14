川普拒公開財務收傳票　聯邦法院三度打臉政治工具說

▲聯邦上訴法院主要裁定來自於其聯邦司法管轄區對於地方法院判決的上訴。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國聯邦上訴法院13日表示，以8比3的票數駁回川普的上訴，支持聯邦眾議院監督委員會可以要求川普的會計公司（Mazars LLP）提供財務資料，並且不會對此案重新再審。川普的律師傑伊.塞庫洛（Jay Sekulow）對此表示，會向最高法院上訴。

川普在2016年總統大選過後打破以往慣例，拒絕透露個人財務資訊。眾議院監委會認為需要川普的報稅等財務資料，用來判定他是否依法揭露個人資產，並以此評估相關法規是否需要修正，於是向會計公司發出傳票。

對此川普在今年4月向初級法院提告，認為眾議院監委會的傳票超過了國會調查的權限，如果公開資料會成為民主黨用來實行政治手段的工具。法院在5月做出審判，公開相關財務文件確實可以有助於國會立法，因此駁回川普的上訴。

▲美國聯邦上訴法院仍然駁回川普的上訴。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

隨後川普提出上訴，在10月哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院，以2比1的票數維持初級法院的原判決。不滿判決的川普再上訴到美國聯邦上訴法院，結果還是被以8比3的票數駁回。.