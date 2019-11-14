潮玩正流行／高端玩家教你大絕招！　「搖、摸、聽」隔空分辨盲盒公仔

記者任以芳／北京報導

大陸流行潮玩「盲盒」，一年市場商機高達上億人民幣，可別小看小公仔魅力，很多玩家為了抽到隱藏版公仔，有人花上萬元都捨得。還有人練就隔空感應能力，透過「搖、摸、聽」的方式，分辯藏在盒子裡公仔是哪種形狀，《ETtoday新聞雲》記者實際直擊盲盒店，找到高端玩家來揭密絕招。

▼高端玩家透過「搖、摸、聽」，分辯藏在盲盒公仔形狀。（圖／記者任以芳攝）

「搖、摸、聽」抽隱藏版盲盒

「高端玩家搖一搖盲盒，大概知道是什麼公仔」，真有那麼神嗎？《ETtoday新聞雲》記者實際走訪，盲盒玩家現場示範大絕招。搖盲盒其實有技巧，首先分辨輕重，舉例海棉寶寶系列，盒子搖起來比較輕，可能是皮老闆或是章魚哥，再來感覺盒子空間的飽滿度，以及「物體邊緣」碰撞盒子聲音，一般玩家無法領略，很多高端玩家還真的搖出不少隱藏版公仔。

▲盲盒都有隱藏版，玩家抽公仔的心情充滿刺激神秘感。（圖／記者任以芳攝）

盲盒搞神秘，隱藏版公仔抽到才知道樣貌，盒子上照片只有「打問號」的形體。採訪當天，來自北京的玩家盒貓兒為了抽到中國女子圖鑑隱藏版嫦娥，一共抽10隻公仔，花了690元，將近3千多塊台幣，五分鐘內就飛了。

▼北京玩家盒貓兒五分鐘內，花690元人民幣瘋狂抽10隻公仔。（圖／記者任以芳攝）

▲盲盒充滿驚喜，一個系列有大隱藏版，和異色公仔（小隱藏版）。（圖／記者任以芳攝）

盒貓兒接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，為了抽到隱藏版，花大錢都很正常，「物以稀為貴，舉例獨角獸西蒙系列，96隻只出1隻隱藏版公仔，很有收藏價值，相較普通版拍賣價格，隱藏版可以賣出7-8倍。」除了大隱藏也有異色公仔，一般公仔普通有12款，異色圖案會有兩隻，花色一樣，顏色不一樣，就是所謂的小隱藏，數量有限，如果湊整套公仔，小隱藏的拍賣價不輸大隱藏。

▲盲盒多拉Ａ夢系列（左一）銀色公仔，就是大隱藏版，數量稀少。（圖／記者任以芳攝）



「盲盒」隱藏版拍賣價高

很多資深玩家有收藏慾望，收藏整套盲盒公仔，就差一個大隱藏或小隱藏版，造就盲盒二手市場巨大商機。北京CandyBox盲盒店老闆李斌接受《ETtoday新聞雲》表示，「抽一隻盲盒公仔，零售價59-69元，如果抽到隱藏版公仔，最高將進10多倍價出售，像是太空奇遇，中國女子圖鑑的嫦娥造型，神秘隱藏版可以賣到1千多塊（單位人民幣，同下）。」目前最紅的Molly為例，59元的盲盒隱藏版，二手市場價大概在1000到1500左右，依照隱藏版的概率決定價錢高低。

▲盲盒Molly公仔（左一）單隻隱藏款原價59元，網路二手拍賣漲到1千到1500元人民幣左右。（圖／翻攝 閒魚網）

實際觀察大陸最夯閒魚二手平台，Molly單隻隱藏款原價59元，閑魚拍賣平均1千到1500元上下，漲幅達20倍。另外，多拉Ａ夢孵化艙系列，全套16款包含銀色隱藏款，原價大概1千多，二手價拍賣整套1499元，賣家小賺不到500。根據陸媒報導，2018年有30萬盲盒玩家交易，每個月發佈閒置的盲盒數量比前年增長320%，最搶手的盲盒價格漲幅10多倍，大陸潮流玩具市場，一年商機高達上千億元。

▲2018年全球授權商品零售額，增長至2803億美元，玩具業穩占授權零售第一位。（圖／記者任以芳攝）

全球瘋潮玩千億美元

盲盒利潤好嗎？根據每家店面積，販售商品都不同，利潤有高有低。李斌也表示，「盲盒還有很大的天花板的空間，隨著更多原創IP進入這個行業，市場會越來越規範，我很看好這個行業。」根據國際授權業協會（LIMA）發佈的《2019年全球授權業市場調查報告》顯示，2018年全球授權商品零售額，增長至2803億（單位：美元），其中玩具業穩占授權零售第一位，隨著年輕人興趣流行，盲盒將會繼續大流行。

▼大陸盲盒玩家收集各系列商品，排成一道公仔牆。（圖／北京盲盒玩家提供）