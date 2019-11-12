看著權利車被拖吊…他不讓當鋪合作人離開　慘遭拖行頭殼破裂慘死

記者陳雕文／新北報導

新北市一名吳姓男子日前向友人借權利車來開，8日晚間停在中和區民樂公園。與當鋪合作的蔡姓男子9日凌晨2點多發現該車，通知拖吊人員將車拖至指定保管場，接著準備離去，但吳男抓住他的衣服，要求等到其友人到場了解狀況後再走，蔡男見情勢不對，踩油門加速前進，吳男慘遭拖行，頭殼破裂慘死。

▲吳男要求蔡男先別走，等其友人到場了解狀況再說。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，47歲蔡男的工作就是幫銀行及當鋪找尋積欠貸款的權利車，9日當天得到消息，前往中和處理車輛，到了現場看到24歲吳男也在，便表明身分並解釋，「你開的車仍有欠款，所以當鋪有權利將車輛拖回保管場，有任何問題都可依地上的電話跟當鋪聯繫」接著通報拖吊，而吳男也乖乖交出了鑰匙。

車子拖走後，蔡男準備離去，此時吳男要他稍待，並接起友人電話，得知友人要趕到現場了解狀況，麻煩蔡男先別走，蔡男直覺有異趕緊開門坐上車，吳男上前不讓其關門並抓住衣角。

後來一部黑色轎車駛來，蔡男見車上3人來一不善，決定駕車離去，油門一催急往前行，害吳男慘遭拖行，導致其頭殼破裂、第一頸椎受損、腦幹受損和肋骨斷裂！吳男的友人見狀急忙報案，送醫搶救仍宣告不治。

▲蔡男看到黑色轎車來意不善，決定踩油門加速離去，害吳男慘遭拖行，重傷昏迷。（圖／記者陳雕文翻攝）

肇事蔡男則解釋，因為看到黑車感覺來意不善，他才踩油門加速離開，當時吳男的手已經鬆開，所以沒有注意到他的後續狀況，是被警方通知後才知道吳男受傷，深感遺憾。警方訊後依重傷罪隨案解送新北地檢偵辦。

甚麼是權利車？簡單來說，就是民眾想買車，跑去跟銀行或當鋪借貸，但是後來還不出錢，因此該車若被相關人員發現，就會被拖走並拍賣抵債。

出稿時間：17：40



更新時間：18：06（傷者確認死亡）

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