酒駕「狂飆68秒闖9紅燈」…女騎士遭撞全身骨折慘死　律師批：無差別殺人　

▲郭男2018年中秋前夕，酒駕躲警狂飆，即使撞到人也不停，釀1死2傷，直到撞進民宅才停下。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者羅志華／台北報導

23歲郭姓男子於2018年9月間，酒駕行經台北車前路與羅斯福路六段交叉口時，見警察迎面而來，隨即一路向北狂飆，途中撞倒3名機車騎士，直到撞進基隆路民宅才停下，其中1名受害陳女，被撞到顱內出血、頸椎、脊椎、肋骨全斷送醫不治。北院11月12日當庭勘驗紀錄器影片時，只見受害家屬表情凝重、緊盯螢幕不發一語，律師於庭外痛批郭男，根本是「無差別殺人」。

由於本案承辦檢察官換人，北院11月12日再度勘驗紀錄器影片，只見郭男疑酒駕心虛，看到巡邏警員隨即右轉，68秒內高速狂飆闖9紅燈，在撞倒第一位騎士後，過了200公尺再撞倒另名騎士，過程中法官頻頻向郭男比對影片地點，只見郭母看著螢幕滿面愁容，對兒子的未來充滿擔憂，而受害家屬即使已多次看過影片，但再次看到親人受害的過程，心情仍十分沉重。

當時郭男自車前路右轉羅斯福路後，沿路撞倒3名騎士，其中2名命大僅受輕傷，但另名陳姓女騎士，被撞到全身多處骨折，送醫不治，肇事的郭男撞人後，並未停止他的「亡命之旅」，直到撞進基隆路民宅車頭全毀，才終於停下，經警方檢驗酒測值高達1.29。

檢方偵辦時，認為郭男明知酒醉精神不濟，卻仍執意上路，有不確定殺人故意，勘驗影片後，檢察官更痛批郭男「油門從來沒鬆過」、「跟恐攻沒甚麼兩樣」，並罕見以殺人罪起訴；受害家屬於2019年3月時，在《爆料公社》PO出郭男的紀錄器影片，痛批「他從沒擔心會不會撞到人，只想著別被警察攔到，闖了紅燈都不減速…檢方以殺人罪起訴，就看法官怎麼判了」。

受害家屬律師庭外痛批，郭男明顯為躲避警察飆車，且撞人後仍持續加速，過200公尺再撞另名受害者，根本是「無差別殺人」，並舉德國有件案情、時間與本案相當接近、後來在聯邦法院以謀殺罪定讞的案子，希望法官能參考判例，讓民眾警惕，一旁的受害家屬也相當氣憤，怒批郭男「他闖了9個紅燈耶！」。

郭男與母親離開法院時，面對記者提問不發一語，只見母子倆在鏡頭前緊抱，頭跟頭更是挨在一起，郭男闖下滔天大禍，母親成為他的救命浮木，此刻他們只能擁抱彼此，祈禱能度過難關。本案將於12月3日續審，將傳喚當時承辦的員警出庭作證。

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