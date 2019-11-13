政府幫你顧長輩　長照業者肯定蔡英文施政成果

▲台南市長照業者參訪蔡英文台南競選總部，與競總潘新傳主任、蔡麗青執行總事交流，並肯定蔡英文總統推動長照政策成果。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長照業者11月13日下午相邀參訪蔡英文台南競選總部，與競總潘新傳主任、蔡麗青執行總事交流台南市的長照業務，並肯定蔡英文總統推動長照政策以擴大台灣社會的安全網絡。

業者紛紛表示，小英總統推動長照升級，讓各種長照服務找到、看得到、用得到也付得起，這一系列「政府幫你顧長輩」的政策，不只能更妥善照顧失能者，也讓家屬及照護者有充分的休息外，更讓我們的青壯年能更放心的拼事業、顧家庭，明年的選舉一定要讓認真做事、照顧人民的小英總統連任成功！

潘新傳說明讓長輩們都能受到妥善的照護，一直是黃偉市長施政的重點，台南市更是政府長照政策施行的優等生，提供長輩需要的照護，已累積近20年經驗。面對高齡化社會的來臨，蔡英文總統與黃偉哲市長都非常重視高齡帶來的衰弱、失能、失智等問題，從中央到地方一條龍的合作，為長者及需要的市民提供可以養生、治病、復健、社交的照護場所與服務，並讓年輕學子在這些機構做長照訓練，培養日後的長尖兵。

蔡麗青接續說明，從小英總統推行長照2.0以來，政府用於長照的預算持續增長，明年全國長照預算更將增至400多億，不只讓各級長照單位可以全力照顧老年人，並減少年輕人負擔，更表示小英總統照護長輩及失能(智)者的重視與決心。

蔡麗青和近40位長照業者表示，蔡英文政府是改革、建設及會照顧老人家與年輕人的政府，過去3年執政打下的基礎，更要開將展現成果，並維持往後多年的發展。拜託大家，明年一定要選一個堅守主權、會做事、負責任的政府，「讓小英連任，讓台南六席立委全都上！」，獲得在場所有長照業者的肯定與支持，表示明年選舉一定要讓小英總統連任成功。