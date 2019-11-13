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「台版陳同佳」不只犯下香港一案！　搶遍東南亞得手上千萬

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記者白珈陽／台中報導

台中林姓男子（30歲）10月間於香港尖沙咀持槍行搶鐘錶行，得手2只價格昂貴的名錶後潛逃回台，被形容為「陳同佳案翻版」。林嫌於11日在台中某學生租屋處遭逮，發現他已把2只手錶典當銷贓，所幸警方及時尋回贓物，12日中檢向法院聲請羈押獲准。另外，檢警查出林嫌於5月起，在東亞、東南亞及大陸各地犯案，專門鎖定名錶店行搶，再回台銷贓，不法所得達千萬元。

▲台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良表示，有信心將此案作全面性的釐清。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良表示，有信心將此案作全面性的釐清。（圖／記者白珈陽攝）

林嫌於10月6日上午抵達香港，假扮顧客進入尖沙咀麼地道一家鐘錶店，持槍威脅店員，搶走2只價值99萬港幣（約388萬台幣）的手錶後往門外逃逸，店員追出店外與搶匪扭打，嫌犯脫逃時，所持手槍落地，後證實為空氣槍；林嫌當天晚上即搭計程車到機場搭機返台。

由於台港無司法互助，有港媒稱林在台是自由人，「除非林嫌自己返回香港，否則恐難以起訴」，對此，法務部則強調，我國絕對具有「司法管轄權」，應依我國法律追訴處罰，依據香港澳門關係條例第43條第1項第3款、刑事訴訟法第5條，台灣地區人民在香港犯最輕本刑3年以上有期徒刑之罪，適用中華民國刑法規定。

中檢表示，在法務部國際及兩岸法律司及臺灣高等檢察署全力協助下，指揮內政部警政署刑事警察局中部打擊犯罪中心成立專案小組，於本月11日在台中一處學生租屋處逮獲林嫌，並查獲現金270餘萬元、勞力士手錶4只（勞力士錶黑水鬼、格林威治型、星期日曆型、迪通拿三環等款型）、1只他牌手表、手機、平板、限定款球鞋、保險箱及林嫌座車BMW一台，12日向法院聲請羈押獲准。

▲▼檢警查獲現金270餘萬元、勞力士手錶4只、手機、平板、限定款球鞋、保險箱及林嫌座車BMW一台。

▲▼檢警查獲現金270餘萬元、勞力士手錶4只、手機、平板、限定款球鞋、保險箱及林嫌座車BMW一台。

▲▼檢警查獲現金270餘萬元、勞力士手錶4只、手機、平板、限定款球鞋、保險箱及林嫌座車BMW一台。

刑事局中部打擊犯罪中心指出，經查，5月間起，林嫌即多次前往東亞、東南亞各國及大陸等地的知名鐘錶店，以相同手法強盜或搶奪名錶後返台銷贓，目前所知被害金額總計已達1165萬餘元，嚴重損害我國國際聲譽。

台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良表示，因林嫌是攜帶手槍型凶器行搶，涉及刑法330條攜帶凶器加重強盜罪，將以此方向進行，搜索當中 ，已從證人、證物取得相當有力的證據，有信心將此案作全面性的釐清，各國的司法、警察機關都有個共同信念，就是要讓正義得以伸張，而中檢相信，此案在司法交流上，一定有合適的方式讓全案進行訴追。

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