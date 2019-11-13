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竹北吊車大王擁「20妻妾」！4億後宮「日操3次」　50坪極樂澡堂1王4后共浴

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圖、文／周刊王

啟德機械起重工程公司（啟德）董事長胡漢龑十多年前從父親飛手上接下事業後，讓公司在機械運輸界位列亞洲前3名。事實上，胡漢龑不僅事業有成，他豐富的感情生活更加精采，不僅至眾所周知有「4位老婆」(有生子女者)為他生下14名兒女，其實他還有「16名紅粉知己」(未生子女者)陪伴身邊，儼然是現代韋小寶，成為不少男人稱羨的對象。

▲▼竹北神鵰王。（圖／周刊王提供）

▲異性緣極佳的胡漢龑除了有4妻，身旁還有16名紅粉知己相伴。（圖／周刊王提供，下同）

請繼續往下閱讀...

11月6日下午，記者來到新竹一棟8層樓高的豪華大樓，建築外觀壯麗又不失典雅，周圍種滿櫻花樹，看得出來社區非凡的品味，裡頭裝潢更是金碧輝煌，但這棟大樓不是建商推出的建案，而是啟德董事長胡漢龑（57歲）斥資4億為他「34名妻妾小孩們」打造的頂級避風港「羅浮宮」，也是竹北當地知名地標。

即便妻妾成群，但後宮的勾心鬥角在胡家卻不曾上演。胡漢龑驕傲的說，「因為我對4個老婆一視同仁。」胡漢龑當時花了4億元建蓋的「羅浮宮」8樓豪宅，每層200坪讓1房住1層，胡漢龑帶著記者實地參訪4房的住所，每間室內設計風格各有不同，也看出4個老婆的獨特喜好。

▲▼竹北神鵰王。（圖／周刊王提供）

▲▼胡漢龑斥資四億為家人打造8層樓高的「羅浮宮」，成為竹北當地知名地標。

▲▼竹北神鵰王。（圖／周刊王提供）

大房與3房偏好現代風、2房則較偏愛華麗古典，4房則是走極簡風格，但也讓一向習慣高調華麗的胡漢龑笑稱這是讓他看了「最不習慣」的1層樓。

除了在床第之間滿足4個老婆，空間胡漢龑還帶著記者來到豪宅8樓的澡堂，媲美6星級飯店的SPA設備與偌大的映入眼簾，一度讓人以為來到度假酒店內，他透露，偶爾會與4個老婆同時泡澡，也是平時的閨房之樂，澡堂裡特別裝設了4間全透明的淋浴間，一來是為了不讓室內空間看起來過於壓迫，二來則是可以同時欣賞4個老婆沐浴時展示曼妙身材，堪稱「極樂澡堂」。

▲▼竹北神鵰王。（圖／周刊王提供）

▲胡漢龑透露自己「天賦異稟」、體力驚人，時常每天分早中晚享受3次魚水之歡。

「多子多孫多福氣，我爸爸從小就這樣告訴我。」胡漢龑目前除了擁有4位妻子、14個兒女，事實上身旁還有16名「女性好友」相伴，「其實很多年輕的辣妹都想幫我生小孩，娶第5房也只是看我要不要而已。」胡漢龑不經意的言談有著莫名驕傲。

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