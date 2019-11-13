葉毓蘭、邱毅超夯！新黨沒機會　雙雙入圍國民黨不分區立委名單

▲葉毓蘭、邱毅。（合成圖／資料照）

記者黃巈禾／台北報導

新黨主席郁慕明上月接受媒體專訪時提到，新黨不分區立委名單，不排除將葉毓蘭列為第一名，而新黨上屆不分區立委名單排名第二的邱毅，不被國民黨重視的話，新黨這次也會列入考慮。不過，國民黨13日將不分區立委名單提報中常委，根據出爐名單，葉毓蘭、邱毅雙雙入圍，並分別列在第一、第八名。

郁慕明日前接受《聯合晚報》專訪時表示，新黨上次立委選舉拿下51萬張政黨票，距離61萬票臨門一腳就能達標，明年選舉新黨區域與不分區立委都不會缺席。

郁慕明提到，像葉毓蘭這樣優秀的人選，若沒被國民黨列入不分區立委安全名單，新黨會比照上屆提名；至於邱毅，新黨上屆列為不分區立委名單第二名，既然國民黨不重視，也會列入考慮再排入。

葉毓蘭、邱毅2016年被新黨列為不分區名單一、二名。國民黨13日將不分區立委名單提報中常委，根據出爐名單，葉毓蘭、邱毅雙雙入圍，並分別列在第一、第八名。

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