陸客大縮減...今年來台旅客破千萬「還提早24天」　學者說原因

▲雖然陸客下半年大縮減，但其他國家來台旅客成績亮眼，推估今年可達1182萬人次。（圖／記者張一中攝）

記者賴文萱／台北報導

受到反送中及2020大選將近影響，大陸8月起祭出限台令，大幅限縮陸客來台自由行、團體旅遊，讓台灣旅遊業哀鴻遍野。不過，今年千萬觀光客人次繼續達標，甚至比去年還提早24天，有學者就分析原因，除了上半年各國市場都表現亮眼，下半年受到日韓貿易戰影響，台灣順勢接收旅客成了最大贏家。

今年來台觀光客悄悄破千萬人次，根據今年總出、入境旅客人數統計，截至10月已累積有972.9萬人次，前瞻觀光政策研究室分析，近期來台人數每日約為3.4萬人次，推估在11月8日時就已經破千萬。去年破千萬人次日期為12月2日，即便大陸8月祭出限台令，但今年破千萬人次日期仍提早24天，全年也可望增加76萬觀光客，達1182萬人次。

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▲今年截至10月來台觀光人次已達972萬人次，學者推估11月8日時，已突破千萬人次。（圖／前瞻觀光政策研究室提供）

靜宜大學觀光系副教授黃正聰分析主因，大陸限台令在7月底宣布、8月起實施，但是事實上今年1-7月各國來台觀光客就已經增加很多，即便8月陸客限縮之後，其他市場表現也持續亮眼，也因此今年破千萬人次的時間就比去年提早24天。

黃正聰也提到，下半年受到日韓貿易戰影響，日韓旅客不到彼此國家旅遊，另找出國旅遊地點時，台灣基本上就是第一選擇，也因此8~10月來台旅客人次大幅增加，8月約有3.8萬人、9月4.6萬人，10月5萬人，預估11月還會再增加，這也是抵銷陸客減少的關鍵。

▲下半年日韓旅客明顯增長，學者認為是抵銷陸客自由行、團客下半年起大幅限縮的原因。（圖／記者張一中攝）

另外，今年全年來台旅客人數估可達1182萬，去年則是1106萬，可望增加76萬人次，黃正聰說，主要是上半年的陸客增加很多，統計到10月，今年陸客來台仍增加11%、約30多萬人次，而全年度包含日韓、泰國、菲律賓市場也都明顯增加，約都成長20-30%，表現很亮眼。

至於2020年總統大選將至，明年陸客來台是否再有大幅下滑跡象？黃正聰認為，8月起陸方已大幅限縮陸客來台，其實已經進入新低點，以團客、交流團及第三地來台的陸客基本額來看，一個月還是會有10萬人次，大陸也沒辦法再有其他更強的措施，「雖然明年度有些挑戰，但台灣應不至於承受不了」。

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