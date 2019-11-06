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總統府住一晚順遊台東！日本記者讚「台灣人的笑容給我力量」片尾眼眶濕

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▲▼日本部落客石井三紀子參與「來去總統府住一晚」體驗活動，影片提及若有人詢問「最愛台灣什麼地方？」她PO出這趟旅程遇見的各個台灣人臉孔回答「我會說是台灣的人。」（圖／翻攝自石井三紀子影片、臉書中華文化總會）

▲日本部落客石井三紀子（左1）參與「來去總統府住一晚」體驗活動，稱讚「台灣人的笑容給我很多力量」。（圖／翻攝自石井三紀子影片、臉書中華文化總會）

記者林育綾／台北報導

全球首創「來去總統府住一晚」體驗活動，日前迎接第2組入住的世界旅人！來自日本的石井三紀子身兼旅遊部落客、作家、記者等斜槓身份，今（6）日在文化總會臉書分享完整入住體驗影片，除了詳細開箱「總統套房」神秘面紗、分享蔡英文總統款待的宵夜與早餐，也特別前往台東旅遊。片尾提及「台灣人的笑容給我很多力量」，若有人詢問「最愛台灣的什麼地方？」她PO出這趟旅程遇見的各個台灣人臉孔回答「我最喜歡台灣的人。」讓網友看了也感動得眼眶濕！

▲▼日本部落客石井三紀子拍攝紀錄「來去總統府住一晚」體驗。（圖／中華文化總會提供）

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▲日本部落客石井三紀子拍攝紀錄「來去總統府住一晚」體驗。（圖／中華文化總會提供）

▲▼ 總統府住一晚順遊台東！日本記者、部落客石井三紀子讚「台灣人的笑容給我力量」。（圖／中華文化總會提供）

▲石井三紀子（左）入住總統府，副總統陳建仁贈與她台灣造型抱枕，讓她非常喜歡。（圖／中華文化總會提供）

「來去總統府住一晚」體驗活動由中華文化總會、交通部觀光局共同主辦，經過海選挑出10組來自世界各地的旅人，到總統府住一晚，體驗台灣的友善和美好，向世界推廣並行銷台灣觀光。而第2組體驗者石井三紀子具有旅遊部落客、作家及記者等多重身分，有別於第1組韓國攝影師Kim Ju Hyeok的神剪接風格，石井的影片充滿濃厚日式小確幸，而她個人的部落格在亞洲分類上排名前10名，也是日本最大規模的部落格社群平台、日本人搜索旅行資訊的最大來源。

▲▼ 總統府住一晚順遊台東！日本記者、部落客石井三紀子讚「台灣人的笑容給我力量」。（圖／中華文化總會提供）

▲石井三紀子細膩開箱紀錄「總統套房」。（圖／石井三紀子攝、中華文化總會提供）

她的影片發揮專業且細膩的觀察角度，帶出沈穩且細緻氛圍，鉅細靡遺紀錄入住細節，還有總統府背後隱含的歷史文化故事，同時搶先觀賞到全新設計的總統府夜間景觀照明，也對蔡英文總統款待的宵夜豆花、早餐「阜杭豆漿」的台式傳統豆漿與燒餅夾蛋，感到印象深刻和用心。

▲▼ 日本部落客石井三紀子拍攝紀錄「來去總統府住一晚」體驗。（圖／翻攝自石井三紀子影片、臉書中華文化總會）

▲▼ 石井對於總統府招待的宵夜、早餐特別有印象。（圖／翻攝自石井三紀子影片、臉書中華文化總會）

▲▼ 日本部落客石井三紀子拍攝紀錄「來去總統府住一晚」體驗。（圖／翻攝自石井三紀子影片、臉書中華文化總會）

石井三紀子在特別走訪台東，她聽聞2018年花蓮地震後，遊訪台灣東部旅客減少，因此希望透過此次機會，能為更多日本朋友挖掘台東的魅力之處與旅台契機，包括知本溫泉、台東的海景、悠閒氣氛等，都被她細膩紀錄。

▲▼日本部落客石井三紀子參與「來去總統府住一晚」體驗活動，影片提及若有人詢問「最愛台灣什麼地方？」她PO出這趟旅程遇見的各個台灣人臉孔回答「我會說是台灣的人。」（圖／翻攝自石井三紀子影片、臉書中華文化總會）

▲▼石井三紀子提及若有人詢問「最愛台灣什麼地方？」她會回答「我最喜歡台灣的人。」（圖／翻攝自石井三紀子影片、臉書中華文化總會）

▲▼日本部落客石井三紀子參與「來去總統府住一晚」體驗活動，影片提及若有人詢問「最愛台灣什麼地方？」她PO出這趟旅程遇見的各個台灣人臉孔回答「我會說是台灣的人。」（圖／翻攝自石井三紀子影片、臉書中華文化總會）

而在影片尾聲，她提到「經過許多歷史變遷的台灣，走過艱辛困難後，台灣人的堅強與熱情，是讓台灣變得更有魅力的原因之一。」在這片土地與這些人相遇和交流，是她旅程的最大樂趣，還說「台灣人的笑容帶給我很多力量。」若有人詢問她「最愛台灣的什麼地方？」石井三紀子逐一秀出這趟旅程遇見的各個台灣人臉孔，回答：「我會說是台灣的人。」

影／石井三紀子拍攝紀錄「來去總統府住一晚」體驗：

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