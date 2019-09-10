　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日本人最愛！珍奶秘笈+50攤台式體驗市集　Taiwan Plus擴大規模行銷台灣

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 「2019 Taiwan Plus」前進日本東京上野公園，擴大規模行銷台灣！（圖／記者林育綾攝）
▲「2019 Taiwan Plus」將前進日本東京上野公園，擴大規模行銷台灣，今（9/10）舉行啟動儀式！（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

台灣在日最大規模創意市集和音樂節，再次前往東京！2019 Taiwan Plus將於9月下旬前往東京上野公園，擴大行銷台灣新文化，包括50攤體驗市集、8組台灣音樂人，還有霞海城隍廟、被評選為「100個世界最佳景點」的衛武營也將前往，讓日人體會更多「台灣新感覺」。


▲衛武營獲《時代》評選為2019年「100個世界最佳景」之一，將參與2019 Taiwan Plus 前往東京。（圖／Andrés Gallardo Albajar攝）

▲▼ 「2019 Taiwan Plus」前進日本東京上野公園，擴大規模行銷台灣！（圖／記者林育綾攝）
▲從日本紅回台灣的「台湾甜商店」，在記者會現場調製日人最愛的珍珠奶茶。（圖／記者林育綾攝）

請繼續往下閱讀...

2020東京奧運即將到來，文化總會自去年起結合民間和政府在日本舉辦「Taiwan Plus」3年計畫，今年9月將二度前往東京上野公園， 主題為「台灣新感覺」，透過視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺等，讓日本人認識更多元台灣的新文化、美食、音樂、美感、創意與生活型態，包括日本人最瘋的珍珠奶茶，市集上將有台灣的「珍奶秘笈地圖」。

▲▼Taiwan Plus文化台灣。（圖／記者蔡玟君攝）
▲去年的Taiwan Plus在東京上野公園吸引超過5.5萬人次參加。（圖／記者蔡玟君攝）

文化總會副秘書長張鐵志說，去年第一次是初步接觸，以「文化台灣」為主題，而今年將更深化，以台灣新感覺來命題，例如50攤體驗型市集的概念，將不只是商品，而是每個物品、食物、人⋯等都有故事。

近來日人瘋台文化，Taiwan Plus 的影響力功不可沒。去年活動吸引多達5.5萬人次參加，當地媒體《產經新聞》提到，有一名婦女本來沒想過要去台灣，但參加Taiwan Plus 之後變得更想了解，也打算到台灣旅遊。觀光局長周永暉也說，根據最新統計，日人來台觀光客人數，達到單月20萬人次新高紀錄！

▲▼紐約中央公園湧入5千人歷屆最多！台灣4組女力代表：萬芳、9m88、Tizzy Bac、阿爆用音樂外交。（圖／文化總會提供）
▲9m88將代表台灣，前進日本東京2019 Taiwan Plus。（圖／文化總會提供）

此次音樂會由「Taiwan Beats」策展團隊相知音樂統籌，以「台式唱片行」為主題，集結了8組近來在台最夯的音樂團體，展現台灣流行音樂多元融合的精神。

8組卡司包括在金曲得獎不斷的客語搖滾民謠團體「生祥樂隊」、金音金曲雙金加持的台灣新聲代都市排灣族歌手「巴賴」、以細膩手法融合電子音樂及復古音樂元素「李英宏 aka DJ Didilong」。還有今年備受矚目的台灣新生代JAZZ美聲女伶「9m88」、最具有代表性的鋼琴搖滾獨立樂團「Tizzy Bac」、以輕盈的人聲以及出格的貝斯及電吉他著名的「DSPS」和台式Chill R&B 代名詞「雷擎」。

▲▼ 「2019 Taiwan Plus」前進日本東京上野公園，擴大規模行銷台灣！（圖／記者林育綾攝）
▲眾多台灣品牌將前往東京。（圖／記者林育綾攝）

「Taiwan Culture Market」市集活動則是邀請到長期深耕台日文化交流的株式會社朝寢坊屋策畫，除了邀請不同的台灣品牌參與市集，更串聯了兩地創意品牌及職人，透過聯名商品、獨家開發、駐店工作坊以及Pop-up商店等不同方式，打造台日文創合作新可能。

▲▼台北霞海城隍廟，月老，拜月老，月下老人。（圖／記者蔡玟君攝）
▲渡海來台200年的台北霞海城隍廟，也將參與2019 Taiwan Plus前進東京。（圖／記者蔡玟君攝）

除了台日兩地在地品牌合作之外，今年更邀請到百年品牌共襄盛舉，包含在日本為僑胞提供服務的「第一銀行」，還有在台滿200年的台北霞海城隍廟，都將一同前往參與。2019 Taiwan Plus 將在9月28日、29日於東京上野公園盛大舉行！

▲▼2019 Taiwan Plus（圖／文化總會提供）
▲2019 Taiwan Plus將於9月下旬前往東京上野公園，擴大行銷台灣新文化。（圖／文化總會提供）

ET快訊
世籃賽／戈貝爾領法國粉碎「美夢」　八強89比79賞美13年首
即／「大港開唱」宣布明年停辦！中斷16年活動：感受不到市府支
Angelababy頻爆「和黃曉明4年婚變」　首鬆口回應了！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

花蓮剷「綠癌」不手軟！每公斤加碼補助至8元　萬榮剷量最多

紅帽子、快車肉乾中鏢！中秋禮盒「過度包裝」　北市府抓7件最高罰15萬

「安信志工」協同「狗醫生」 關懷社區長輩度中秋

中秋連假全台天氣攻略來了！　漸進式變天：北、東降雨一天比一天多

對付空汙季見效！環署祭「差別費率調整」　去年秋冬汙染排放降8.4%

外送競爭激烈！Uber Eats全球趟次破10億　foodpanda訂單突破20倍

世新副校長陳清河任中天新聞獨立審查人　NCC觀察是否自律公平

約會費用全包還幫繳帳單！小資男打多份工　「買即期泡麵省錢」慘撞綠光一幕

理直氣壯當「普通女人」！《俗女養成記》江鵝「放棄跟老天爺直球對決」

21世紀的愛迪生　諾貝爾物理學獎得主中村修二談「藍光二極體」

三寶小黃加油站出口「棒賽違停」他重金屬死腔狂呼喚：象A掐！

色男北捷尾隨短裙長腿妹上手扶梯 拿手機「連拍底褲」正義哥壓制逮人

遇橘貓警衛夜間巡邏！每層都按　住戶問「去幾樓？」牠喵1聲回應

張杰x袁婭維合作《説散就散》 網友狂讚「根本神仙打架」

剛講完「他奶奶的」再爆粗口！　韓國瑜三民區座談會：逼～～～

Energy合體！坤達＋阿弟大跳《放手》　丸子、4 in Love也來了～

少年從小罹癌...肝臟長「20顆腫瘤」 主動放棄治療：捨不得媽媽辛苦

早餐時間到！喵兄弟化身「鬧鐘」瘋狂碎念+山竹塞嘴：快放飯R～

U18中華隊「捧金盃」凱旋歸國！　投手哽咽：達到爸生前給的目標

考試考不好就被爸爸打！　資優生反擊：你讓我變成怪物

花蓮剷「綠癌」不手軟！每公斤加碼補助至8元　萬榮剷量最多

紅帽子、快車肉乾中鏢！中秋禮盒「過度包裝」　北市府抓7件最高罰15萬

「安信志工」協同「狗醫生」 關懷社區長輩度中秋

中秋連假全台天氣攻略來了！　漸進式變天：北、東降雨一天比一天多

對付空汙季見效！環署祭「差別費率調整」　去年秋冬汙染排放降8.4%

外送競爭激烈！Uber Eats全球趟次破10億　foodpanda訂單突破20倍

世新副校長陳清河任中天新聞獨立審查人　NCC觀察是否自律公平

約會費用全包還幫繳帳單！小資男打多份工　「買即期泡麵省錢」慘撞綠光一幕

理直氣壯當「普通女人」！《俗女養成記》江鵝「放棄跟老天爺直球對決」

21世紀的愛迪生　諾貝爾物理學獎得主中村修二談「藍光二極體」

只吃洋芋片薯條...17歲少年挑食竟失明！　醫解析「極端個案」

馬大偉解盤／紅人@水手　「挺」莊買全場小分

網嗆「石頭到底付出什麼」：憑什麼在這群人？　展榮心疼反擊！

複製人進攻？大馬男參加朋友婚禮　驚見「孿生兄弟」！

全國自由車場地賽　康世峰領台中奪3金

22歲9億辣媽從頭光到腳！　渾圓雙球「壓成餅狀」裸貼老公…大秀高清蜜桃溝

影／驚悚6秒畫面曝光！第一槍卡彈…雨衣殺手「連開3槍」擊斃貓霖幫老大

不斷更新／恰恰炸裂！2分砲扳平戰局　6局桃猿2：2兄弟

跑步瘦不了？別忽略慢跑減脂6大關鍵　速度太快反而沒有用

紐約時裝周／Coach大秀華人明星缺席　靠新裝與78個手袋吸睛　

生活熱門新聞

比麥當勞還貴！他賣糖醋醬賺翻

棄單5千元早餐　客人出面道歉了

買小7咖啡！她踩雷：結帳2杯1..

iPhone XR降價「與iP..

京華城BabyBoss：營業到..

新iPhone台灣售價流出　網..

一張圖看中秋連假「北中南東」天..

琵琶颱風最快今生成模擬路徑曝　..

汐止好市多硬起來！霸王車上怒貼..

她搭車一個動作　長輩嚇壞：妳坐

發票中4千卻掰了！網見證悲催時..

咖啡店長深溝收銀爆紅　網全神到

妹子用氣炸鍋反胖5公斤　網曝關..

重考12年拼牙醫！30歲女後悔..

更多熱門

相關新聞

車廂掛千手 …京都推限定觀音電車

配合世界遺產「仁和寺觀音堂」的修復工程，京都市右京區的京福電鐵推出「觀音電車」，將車廂內掛滿形形色色的觀音手，雖然特色滿分，但卻讓網友直呼毛骨悚然。

萬人受困成田機場　旅客怨應變差

太短看不到！日推浮世繪保險套

世籃賽／已有6隊取奧運資格

多領千萬薪酬　日產社長將下台　

關鍵字：

Taiwan Plus東京上野公園日本日本旅遊台灣觀光行銷台灣中華文化總會文化總會珍珠奶茶

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

14歲少女「自己烤爆米花」爆炸亡！辦公室小野道歉：我錯了

女兒生日當天　媽全身咬痕慘死家中

iPhone 11價格親民　網激推：真香

大老婆反擊！半版廣告「登小三半裸照」宣戰

身分證815中兩碼紅蝦鮮蚵吃到飽

京華城342億標售　年底熄燈

王瞳深夜約會馬俊麟逮到了！4天見2次「躲車裡暗著來」

時速88km　特斯拉駕駛、乘客睡死

他性侵被逮到　比特犬直接咬爛下體

女國中生「手牽手」墜18樓！大字趴地慘死

iPhone各地價格曝光　日本買省2千

男出差約情猝死是工傷　家屬獲賠

3款iPhone 11系列全新手機9/20在台開賣

馬俊麟騙妻對話曝光！約會王瞳同時傳訊正宮「想我嗎？」

日圓匯價跌破8月以來新低　換新台幣5萬賺到5碗拉麵

更多

最夯影音

更多

三寶小黃加油站出口「棒賽違停」他重金屬死腔狂呼喚：象A掐！

色男北捷尾隨短裙長腿妹上手扶梯 拿手機「連拍底褲」正義哥壓制逮人

遇橘貓警衛夜間巡邏！每層都按　住戶問「去幾樓？」牠喵1聲回應

張杰x袁婭維合作《説散就散》 網友狂讚「根本神仙打架」

剛講完「他奶奶的」再爆粗口！　韓國瑜三民區座談會：逼～～～

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面