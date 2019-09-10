日本人最愛！珍奶秘笈+50攤台式體驗市集　Taiwan Plus擴大規模行銷台灣



▲「2019 Taiwan Plus」將前進日本東京上野公園，擴大規模行銷台灣，今（9/10）舉行啟動儀式！（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

台灣在日最大規模創意市集和音樂節，再次前往東京！2019 Taiwan Plus將於9月下旬前往東京上野公園，擴大行銷台灣新文化，包括50攤體驗市集、8組台灣音樂人，還有霞海城隍廟、被評選為「100個世界最佳景點」的衛武營也將前往，讓日人體會更多「台灣新感覺」。



▲衛武營獲《時代》評選為2019年「100個世界最佳景」之一，將參與2019 Taiwan Plus 前往東京。（圖／Andrés Gallardo Albajar攝）





▲從日本紅回台灣的「台湾甜商店」，在記者會現場調製日人最愛的珍珠奶茶。（圖／記者林育綾攝）

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2020東京奧運即將到來，文化總會自去年起結合民間和政府在日本舉辦「Taiwan Plus」3年計畫，今年9月將二度前往東京上野公園， 主題為「台灣新感覺」，透過視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺等，讓日本人認識更多元台灣的新文化、美食、音樂、美感、創意與生活型態，包括日本人最瘋的珍珠奶茶，市集上將有台灣的「珍奶秘笈地圖」。



▲去年的Taiwan Plus在東京上野公園吸引超過5.5萬人次參加。（圖／記者蔡玟君攝）

文化總會副秘書長張鐵志說，去年第一次是初步接觸，以「文化台灣」為主題，而今年將更深化，以台灣新感覺來命題，例如50攤體驗型市集的概念，將不只是商品，而是每個物品、食物、人⋯等都有故事。

近來日人瘋台文化，Taiwan Plus 的影響力功不可沒。去年活動吸引多達5.5萬人次參加，當地媒體《產經新聞》提到，有一名婦女本來沒想過要去台灣，但參加Taiwan Plus 之後變得更想了解，也打算到台灣旅遊。觀光局長周永暉也說，根據最新統計，日人來台觀光客人數，達到單月20萬人次新高紀錄！



▲9m88將代表台灣，前進日本東京2019 Taiwan Plus。（圖／文化總會提供）

此次音樂會由「Taiwan Beats」策展團隊相知音樂統籌，以「台式唱片行」為主題，集結了8組近來在台最夯的音樂團體，展現台灣流行音樂多元融合的精神。

8組卡司包括在金曲得獎不斷的客語搖滾民謠團體「生祥樂隊」、金音金曲雙金加持的台灣新聲代都市排灣族歌手「巴賴」、以細膩手法融合電子音樂及復古音樂元素「李英宏 aka DJ Didilong」。還有今年備受矚目的台灣新生代JAZZ美聲女伶「9m88」、最具有代表性的鋼琴搖滾獨立樂團「Tizzy Bac」、以輕盈的人聲以及出格的貝斯及電吉他著名的「DSPS」和台式Chill R&B 代名詞「雷擎」。



▲眾多台灣品牌將前往東京。（圖／記者林育綾攝）

「Taiwan Culture Market」市集活動則是邀請到長期深耕台日文化交流的株式會社朝寢坊屋策畫，除了邀請不同的台灣品牌參與市集，更串聯了兩地創意品牌及職人，透過聯名商品、獨家開發、駐店工作坊以及Pop-up商店等不同方式，打造台日文創合作新可能。



▲渡海來台200年的台北霞海城隍廟，也將參與2019 Taiwan Plus前進東京。（圖／記者蔡玟君攝）

除了台日兩地在地品牌合作之外，今年更邀請到百年品牌共襄盛舉，包含在日本為僑胞提供服務的「第一銀行」，還有在台滿200年的台北霞海城隍廟，都將一同前往參與。2019 Taiwan Plus 將在9月28日、29日於東京上野公園盛大舉行！



▲2019 Taiwan Plus將於9月下旬前往東京上野公園，擴大行銷台灣新文化。（圖／文化總會提供）