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超商焙茶拿鐵「買2送2」、咖啡買20送20　世界地球日優惠懶人包

▲▼超商開工日優惠，7-11咖啡。（圖／業者提供）

▲7-11周一「快樂咖啡日」指定飲品買2送2。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接周一及世界地球日，各大超商同步推出咖啡與飲品優惠，7-ELEVEN 周一「快樂咖啡日」限定濃焙茶拿鐵「買2送2」，OPENPOINT行動隨時取「買6送3」；全家APP推出「追女神」6杯組合價；萊爾富APP寄杯「買20送20」，門市也有特濃美式「買1送1」、燕麥奶拿鐵「特價30元」。OKmart則攜手茶品牌「茶敬茶」推出聯名現泡茶系列，大杯飲品單杯現折10元。

★7-ELEVEN

7-ELEVEN 推出周一「快樂咖啡日」限定優惠，同時還有「世界地球日」自帶杯折抵、OPENPOINT行動隨時取「買6送3」等。

●周一咖啡日｜OPENPOINT行動隨時取｜限4月20日

・鹿兒島濃焙茶拿鐵，買2送2，原價每杯75元，特價每杯38元。

・中杯精品拿鐵／精品美式2杯99元，原價每杯90元，特價每杯50元。

▼7-11快樂咖啡日。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

●自帶杯最高折15元、燕麥奶茶2杯100元

7-ELEVEN 響應世界地球日，即日起至4月28日推出多項飲品優惠，其中「!+? CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」購買75元以上飲品，單杯可折10元，使用自帶杯再折5元，等於「最高現折15元」。

CITY TEA 燕麥奶茶系列也同步回歸，燕麥奶茶、燕麥奶青每杯80元，即日起至4月28日，60元以上品項享「第2杯半價」；4月24日至4月26日再加碼推出燕麥奶茶系列「任選2杯100元」。

●燕麥拿鐵第2杯半價

CITY系列同樣加入地球日檔期，即日起至4月28日，CITY PRIMA精品咖啡指定燕麥拿鐵系列享「第2杯半價」。「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」雨林認證系列與燕麥拿鐵，也同步推出「第2杯半價」優惠。

●OPENPOINT行動隨時取「世界地球日」優惠｜4月20日至4月29日

・大杯燕麥拿鐵，買6送3，原價每杯75元，特價每杯50元。

・特大杯美式／拿鐵，買6送3，原價每杯70元，特價每杯47元。

・中杯精品燕麥拿鐵／香椰厚拿鐵，買6送3，原價每杯110元，特價每杯73元。

・黃金蕎麥茶，買6送3，原價每杯60元，特價每杯40元。

・青梅冰茶／檸檬青／檸檬紅，買6送3，原價每杯60元，特價每杯40元。

・小葉紅茶／槴子花青茶，買6送3，原價每杯45元，特價每杯30元。

▲▼7-ELEVEN世界地球日優惠。（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN世界地球日優惠。（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN世界地球日優惠。（圖／業者提供）

★全家

全家門市即日起至4月21日，指定咖啡2杯更省。同步4月20日限定「全家追女神」多款咖啡6杯優惠。

●門市｜即日起至4月21日

・大杯特濃美式2杯85元，原價每杯55元，特價每杯43元。

・大杯特濃拿鐵2杯85元，原價每杯65元，特價每杯43元。

・大杯仙女醇奶茶2杯65元，原價每杯55元，特價每杯33元。

●APP「全家追女神」4月20日優惠

・特大杯經典美式6杯237元，原價每杯60元，特價每杯39元。

・特大杯經典拿鐵6杯277元，原價每杯70元，特價每杯46元。

・阿里山極選綜合美式6杯316元，原價每杯80元，特價每杯53元。

・阿里山極選綜合拿鐵6杯356元，原價每杯90元，特價每杯59元。

・冰塊杯6杯59元，原價每杯15元，特價每杯10元。

・Let’s tea 40元系列6杯159元，原價每杯40元，特價每杯27元。

・酷繽沙經典黑炫系列6杯259元，原價每杯65元，特價每杯43元。

・霜淇淋6杯195元，原價每杯49元，特價每杯33元。

▼全家APP推出「全家追女神」優惠，咖啡、飲品、霜淇淋6件更省。（圖／業者提供）

▲▼全家推出追女神優惠，咖啡、飲品、霜淇淋6件更省。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富即日起至4月28日推出APP寄杯與門市咖啡優惠，多款特濃美式、拿鐵、卡布奇諾，推出買多省更多方案，最低單杯不到30元。

●APP｜即日起至4月28日

・大杯特濃美式買20送20，原價每杯55元，特價每杯28元。

・特大特濃美式6杯215元，原價每杯65元，特價每杯36元。

・大杯特濃拿鐵買20送18，原價每杯65元，特價每杯34元。

・大杯卡布奇諾6杯180元，原價每杯55元，特價每杯30元。

・特大杯特濃拿鐵6杯288元，原價每杯80元，特價每杯48元。

・大杯重乳拿鐵6杯210元，原價每杯65元，特價每杯35元。

●門市｜即日起至4月28日

・冰恐龍巧克力歐蕾，原價每杯65元，特價每杯20元。

・特大杯美式買1送1，原價每杯60元，特價每杯30元。

・大杯特濃美式買1送1，原價每杯65元，特價每杯33元。

・中杯拿鐵第2杯5元，原價每杯45元，特價每杯25元。

・大杯拿鐵第2杯5元，原價每杯55元，特價每杯30元。

・中杯卡布奇諾第2杯5元，原價每杯45元，特價每杯25元。

・大杯卡布奇諾第2杯5元，原價每杯55元，特價每杯30元。

・中杯特濃拿鐵第2杯5元，原價每杯55元，特價每杯30元。

・大杯特濃拿鐵第2杯5元，原價每杯65元，特價每杯35元。

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

▲萊爾富將於4月21日至4月23日推出限時3天「珍愛地球」優惠。（圖／業者提供）

●珍愛地球優惠

萊爾富將於4月21日至4月23日推出限時3天「珍愛地球」優惠，Hi café大杯特濃美式推出「買1送1」，燕麥奶拿鐵「特價30元」，果昔79元系列推出「2杯99元」優惠；零食與乳品同步加入促銷，包括旺旺餅乾系列第2件6折、光泉鮮乳任選第2件15元，以及VIFON速食河粉系列特價35元。

同時有多款蔬食餐點優惠，包括「夾心三角飯糰 杏鮑菇筍丁」與「雙椒菇菇拌麵」等蔬食商品同步祭出組合價。

★OKmart

響應4月22日世界地球日，OKmart旗下OKCAFE攜手台灣在地茶品牌「茶敬茶」，推出春季聯名現泡茶系列，主打現做茶飲市場。此次合作推出「奶香烏龍」與「桂花抹茶」兩款聯名茶飲，另同步推出全新現泡茶「黃金蕎麥茶」，提供消費者更多輕飲品選擇。

▲▼OKmart旗下OKCAFE攜手台灣在地茶品牌「茶敬茶」，推出春季聯名現泡茶系列。（圖／業者提供）

▲OKmart旗下OKCAFE攜手台灣在地茶品牌「茶敬茶」，推出春季聯名現泡茶系列。（圖／業者提供）

其中，「奶香烏龍」選用台茶12號金萱製成，「桂花抹茶」則結合南庄桂花釀與台灣烏龍抹茶；新品「黃金蕎麥茶」則以在地黃金蕎麥沖泡，主打冷熱皆可飲用，擴大現泡茶品項布局。

配合世界地球日，OKmart 同步推出限時優惠，即日起至4月22日，大杯聯名茶系列單杯現折10元，帶動新品體驗與銷售。

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