漢堡王6款堡限時2周「免費升級套餐」　最低只要119元

▲漢堡王6款漢堡限時免費升級套餐。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

漢堡王推出「安格斯肉肉祭」及「月底省錢大作戰」活動，買勁濃安格斯牛肉堡、原味小華堡等6款漢堡，可免費升級套餐，特價119元起，即日起至5月3日限時2周開跑。

漢堡王「安格斯肉肉祭」主打捲捲德腸安格斯牛肉堡、勁濃安格斯牛肉堡與花生安格斯牛肉堡等3款漢堡單點價升等套餐；「月底省錢大作戰」則是原味小華堡、辣味小華堡及Q彈海老堡享同樣優惠。機場店、科技廠店、兒童樂園店不適用。

詳細優惠價格如下：

原味小華堡餐：119元（含小份點心、中杯飲料；原價174元）

辣味小華堡餐：119元（含小份點心、中杯飲料；原價174元）

Q彈海老堡餐：119元（含小份點心、中杯飲料；原價174元）

勁濃安格斯牛肉堡餐：169元（含小份點心、中杯飲料；原價242元）

花生安格斯牛肉堡餐：169元（含小份點心、中杯飲料；原價242元）

捲捲德腸安格斯牛肉堡餐：189元（含小份點心、中杯飲料；原價276元）

▲拿坡里推8塊烤雞199元。

另外，拿坡里29日前推「買6塊烤雞送2支山賊烤雞翅」，原價520元、特價199元；同時還有「買6塊炸雞送6顆蛋塔」，特價390元。外送及西湖店不適用。

三商炸雞5月27日前則有「6塊檸檬雞翅」優惠，原價390元、特價199元；23日前再加碼「炸雞買6送6」，精選墨西哥辣醬翅腿及原味胡椒翅腿，原價318元、特價169元。內用、外帶皆適用。