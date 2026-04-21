8個月洗錢破億！雲端水房層層轉幣　屏檢4波收網拘21人瓦解詐團

▲查扣勞斯萊斯名貴轎車。（圖／屏東地檢署提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

結合匿名社群與虛擬貨幣的詐欺洗錢模式再被揭穿。屏東地檢署指揮警政單位展開長期追查，歷經四波掃蕩行動，成功瓦解一個分工細密的「雲端水房」犯罪集團。該集團短短8個月內洗錢高達1億4600餘萬元，受害人數至少187人。檢警透過數位鑑識與金流分析逐層溯源，不僅逮捕核心幹部，更查扣現金、名車與精品，全面斬斷詐騙金脈，並依詐欺、洗錢防制法等罪分別提起公訴。

屏東地檢署檢察官蕭伯億、邱瀞慧（現任臺南地檢署）指揮刑事警察局及屏東縣警局內埔分局等單位，針對新型態詐欺集團展開偵辦。該集團結合匿名社群軟體與虛擬貨幣運作，透過車手提領贓款後轉換為泰達幣（USDT）進行洗錢。專案小組自113年7月起至114年11月，分四波執行搜索與拘提，累計羈押21人，其中13人移審後續押，並陸續提起公訴。

調查指出，被告吳姓男子為在台「總轉水」，於112年10月至113年6月間，經手約489萬顆泰達幣，折合新台幣約1億4683萬元，並從中抽取約160萬元報酬，負責將資金轉往境外詐欺集團。

本案起於檢警分析金融機構提款紀錄及監視器畫面，掌握被害人匯款後的資金流向，確認至少187人受害。專案小組先鎖定提款車手，查獲兩組各約10人的車手團隊，並扣得提款卡與通訊設備。進一步追查發現，車手由林姓男子統籌指揮，劉姓男子則負責與境外機房聯繫並取得人頭帳戶資料。

整體運作模式為，車手提領現金後交由劉男兌換為泰達幣，先扣除約7%報酬，再將93%轉入吳男掌控的虛擬錢包；吳男再抽取約1%，其餘資金轉匯至境外首腦「二代瘦」，藉此掩飾不法所得來源。

專案小組透過數位鑑識技術分析虛擬貨幣交易紀錄，發現資金最終集中於特定錢包，交易高達267筆，成功鎖定吳男身分，並於114年11月將其拘提到案，進一步釐清整體洗錢架構。

為徹底斬斷詐團金流，檢警同步查扣各類資產，包括現金246萬餘元，並向法院聲請扣押不動產；另查扣勞斯萊斯、賓士及BMW等名車，以及CHANEL、LV、GUCCI、BALENCIAGA與愛馬仕等精品十餘件；同時查扣手機、電腦、點鈔機及監視設備等作案工具。

全案共計36人遭起訴，涵蓋水房核心、跨國仲介、車手幹部及基層成員，另有1名少年移送少年法庭處理。檢方表示，本案透過實體偵查與數位鑑識並進，成功還原洗錢金流與分潤結構，未來將持續強化跨境合作與科技偵查能力，貫徹「溯源斷根」策略，持續向上追查幕後主嫌，遏止詐欺犯罪蔓延。