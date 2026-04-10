快閃優惠一年沒幾次！台美熱銷雙冠王*益節UC-II現折280元　會員搶買補貨

▲會員趁優惠檔期補貨，推車內一次購入多盒 Move Free 益節 UC-II 加強型迷你錠。（圖／資料照，以下同）

消費中心／綜合報導

會員粉絲熟悉的「補貨時刻」又來了。在保健市場穩坐台美銷售雙冠王*的Move Free益節UC-II加強型迷你錠，新一波檔期開跑再度推出限時優惠，自4月13日至5月10日單瓶現折280元，消息才剛釋出，就在社群與會員間快速擴散，直呼「終於又等到了」、「購物清單先加一」、「這種價差，不多帶幾罐說不過去」，還有人提前盤點家中庫存、規劃採買時間，準備直奔賣場，把握這波難得的入手機會。

隨著健康意識提升，如何挑選合適的保健產品，已成為不少家庭關心的日常課題，特別是在關注長輩生活品質時，「行動力保養」的重要性越來越被重視，不少子女會主動替家人準備相關補給，甚至視為實用的孝親選擇。而現代人在挑選保健品時，除了看品牌，更會進一步關注成分與來源，在競爭激烈的保健市場中，Move Free益節UC-II加強型迷你錠長期維持高人氣，關鍵就在於採用美國專利UC-II技術，以非變性第二型膠原蛋白為核心，每錠添加40mg，幫助3倍靈活行動力”的穩定表現，成為不少人選購時優先納入的口袋名單。

▲賣場現場陳列 Move Free 益節 UC-II 加強型迷你錠，吸引會員駐足選購。

益節UC-II本身的品質與口碑，同樣是支撐其人氣的重要因素。100%美國原裝進口的品質，超過百位醫生no.1推薦**，加上高達97%的真實滿意度#，並在知名會員制賣場官網上累積超過2,000則五星好評，顯示消費者對產品的高度信賴。此外，使用上的「簡單」也是不少人持續回購的原因，相較一般葡萄糖胺錠需要一天2至4錠，益節UC-II®加強型迷你錠加強型迷你錠僅需「一天一小錠」即可完成每日補充，解決長輩們在意的大顆不好吞嚥、忘記吃的困擾，更容易養成日常保養習慣。

從社群討論到實際消費經驗，也能看出益節UC-II作為家庭中「常備清單」的地位，就有網友分享，「家裡固定會備著幾瓶」、「看到價格漂亮就會順手補貨」，也有人習慣在進賣場前先確認家中庫存，鎖定檔期一次補齊。開賣期間，Move Free益節貨架前擠滿採購人潮，有人邊滑手機比價邊放進推車，也有人看準價格直接多帶幾瓶，走到結帳區，推車裡出現同款商品一瓶接一瓶的畫面，幾乎成了檔期的日常風景。

▲產品背卡與瓶身近拍，主打一日一小錠，每錠添加 40mg 美國專利 UC-II。

不論是需要長時間走動、平常活動量大的族群，或是長時間久坐、久站的上班族，「行動力保養」也不再是特定族群才會關注的議題，而是橫跨不同年齡層的日常需求，也因此，Move Free益節UC-II®在美式賣場只要一有優惠，往往就會引發一波搶購潮。今年首波檔期，自4月13日起至5月10日單瓶現折280元，在長期好評與超殺折扣的雙重加持下，等待已久的會員們早已準備再次入手，也打算作為母親節禮物，送上「健康」寵愛媽媽，替她打理好行動力。隨著優惠開跑，預計這波搶貨熱度將持續延燒，想補貨的人動作得再快一些。

*依據尼爾森愛科調查資料，益節在2024年5月回推12個月期間，為尼爾森愛科零售資訊服務系統涵蓋的實體通路中，行動力保健食品市佔率(銷售金額佔比)第一名

^WOMAC評估量表中包含3項評估活動指標，UC-II®於試驗之3項評估活動指標中皆具有統計顯著意義。資料來源：Lugo et al. Nutrition Journal (2016) 15:14

**100位專科醫生推薦調查自2025年5月-2025年6月，由第三方公司問卷執行100位醫生推薦Move Free益節產品之結果

# 2023年1月益節與媒體合作舉辦針對45歲以上消費者之Move Free益節加強型迷你錠產品體驗活動，根據最終回收158份有效問卷統計結果。

+2023年1月益節與媒體合作舉辦針對45歲以上消費者之Move Free益節加強型迷你錠產品體驗活動，根據最終回收158份有效問卷統計結果。

APM-2026-MoveFreeMar05