財機兩失！假官網砸錢買廣告　家電維修變失蹤...專家揭3招避坑

▲避免落入「假維修」陷阱，應留意3大原則。（AI協作圖／記者胡至欣製作，經編輯審核）

記者胡至欣／綜合報導

你以為只是修個冷氣、洗衣機，結果竟「財機兩失」—錢花了、問題沒解，甚至家電直接被帶走音訊全無。近期消基會點名「冒名原廠維修」亂象持續延燒，也讓不少苦主現身說法：搜尋看似官方的維修網站，最後卻變成一場花錢買教訓的消費糾紛。

這類手法其實不算新，但越來越「進化」。家電達人486先生強調，不肖業者會砸錢買大廠品牌的關鍵字廣告、甚至複製品牌官網版型，讓頁面看起來「真假難辨」。消費者一旦誤信，輕則白花數千元、重則受騙上萬元，還可能遇到修不好、惡意加價，甚至維修人員以「需回廠檢測」為由將家電載走後，從此斷聯的誇張情況。

他也提到，非授權業者往往缺乏零件來源與技術規範，常導致家電越修越壞，更因沒有實體經營地址，讓消費者在發生爭議後投訴無門。要避免落入「假維修」陷阱，應留意3大原則：

1. 查證官方網址：搜尋結果顯示的網頁未必是官網。建議翻閱家電說明書、保固卡上的電話，或直接前往品牌官網確認維修服務頁面。

2. 評估售後體系：在選購電器時，除了比價，更應確認該通路是否提供透明的報修管道。具備完整客服系統與實體諮詢據點的平台，相對能提供較穩定的保障。

3. 先行判斷故障：部分問題可能僅是操作設定或環境因素（如濾網未清）。具備即時客服引導的通路，常能在送修前先協助排除小問題，降低誤找不明維修管道的風險。

▲實體據點提供「找得到人」的溝通管道。（圖／486先生提供）

若購買通路本身具備完善的客服與售後支援機制，能在產品出現問題時提供第一時間協助（如判斷故障、轉介原廠維修、追蹤進度），加上實體據點提供「找得到人」的溝通管道，才能確保家電過保或出狀況後，不會淪為求助無門的「家電孤兒」。