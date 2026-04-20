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【廣編】RICHARD MILLE全新RM55-01腕錶　極致輕量的機械頌歌

▲▼RICHARD MILLE,腕錶,RM55-01,機械,輕量。（圖／業者提供）

▲RICHARD MILLE發表全新RM55-01手動上鍊腕錶，共推出三款材質。

圖、文／RICHARD MILLE提供

RICHARD MILLE發表全新RM55-01手動上鍊腕錶，以極簡美學與極致輕量化為核心，展現當代高級製錶的頂尖技藝。本系列共推出三款材質：CarbonTPT®碳纖維、白色QuartzTPT®石英纖維與灰色QuartzTPT®石英纖維，不僅具備卓越的抗衝擊與抗刮性能，更賦予腕錶獨特的大馬士革紋理視覺美感。

腕錶搭載全新RMUL4手動上鍊鏤空機芯，重量僅低於5克。研發團隊選擇手動上鍊機制以省去擺陀，使光線能自由穿透通透的結構，完美呈現機械本質。機芯底板與橋板皆採用航太級五級鈦合金打造，經過微噴砂、磨砂及黑色PVD與Titalyt®處理，在維持高強度的同時，兼顧精密結構的視覺張力。

機芯配備雙發條盒系統，可提供約55小時的穩定動力儲存，並藉由更快的轉速減少齒輪摩擦。其可變慣性無卡度游絲擺輪震頻為4Hz，捨棄快慢針改以四顆可調式砝碼校準，大幅提升了抗震性能與調校精準度。這款腕錶在尺寸（37.95×10.75×47.33毫米）與佩戴舒適感之間取得了完美平衡。無論是其懸浮感十足的鍍銠指針，還是精密交織的四層刻度圈，皆展現出超越重力束縛的空間美學。

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