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吃麥當勞你不知道的事！包裝紙藏環保巧思 內用杯黃白設計有玄機

麥當勞,永續發展,ESG,環保,減塑,無塑膠淋膜,環保包裝,外帶包裝,紙包裝,循環經濟,內用杯,循環杯,綠色消費,永續生活,速食（圖／品牌提供）

▲大口咬下的療癒時刻，手上那張漢堡紙大有學問！台灣麥當勞使用的包裝紙全面移除塑膠淋膜，改採天然澱粉基或矽基材質，讓日常用餐自然融入環保。（圖／麥當勞提供，以下同）

消費中心／綜合報導

大口咬下熱騰騰的漢堡，再喝上一杯沁涼可樂，是無數上班族與學生的療癒時刻，許多人吃速食時，注意力大都放在食物本身，很少會去留意手上承裝餐點的容器或包裝紙，但你知道嗎？包裝的設計大有學問，不只關乎消費者體驗、員工的操作流暢度，也跟環境息息相關！例如麥當勞近幾年就以「多元循環包裝解方」的概念，努力減少對環境的影響，也默默地為餐飲界帶來了創新的「包裝革命」。

包裝紙「去塑」革命性創新 日常用餐也能做到環保
餐盒、紙袋、包裝紙內有塑膠淋膜，或者是添加氟化物，以達到防油防水效果，這是台灣民眾購買外食都會發現的情況，但塑膠淋膜造成回收體系的額外負擔，氟化物也有健康疑慮，該怎麼辦？麥當勞在大家看不見的地方下了不少功夫。

麥當勞在包裝上不只自2008年起就不使用含有PFOA、PFOS等長鏈氟化物的防油劑；2024年將所有食品包裝袋，轉為無添加氟化物的防油紙；2025年更進一步移除包裝紙的塑膠淋膜，以天然澱粉基材質或矽基材質包裝紙，維持防油效果，兼顧透氣性與用餐體驗。讓環保不需要額外適應，就能自然融入用餐過程，也讓包裝用塑膠大幅減量，每年約可減少86噸塑膠使用。

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▲改採無塑膠淋膜包裝紙，看似小小的改變，卻可讓每年約減少86噸塑膠使用。

包裝進化史連「油墨印多少」都要精密計算
包裝的進化不只是替換材料，而是整個製程都被重新優化。為了移除塑膠淋膜，台灣麥當勞與包裝研發公司，歷經近兩年反覆實驗與測試，才讓最終成品兼顧功能與環保。

其中最受挑戰的隱藏關卡之一，就藏在印刷面積上。少了塑膠淋膜後，紙張的支撐力變弱，如果印刷得太滿，或顏色堆疊不當，紙張就會變得不平整，因此，團隊必須像調配秘方一樣，包括油墨種類、印刷比例與區域配置，都需要經過精密計算不斷調整，才能讓包裝既好看又好用。

麥當勞默默努力兩三年，大刀闊斧移除包裝的塑膠淋膜以及氟化物，這些調整不僅展現超越業界標準的永續實踐，也在產業與環保領域備受關注，並於2025年獲得食創獎評審團大獎肯定，成為產業中具代表性的永續案例之一。

「環保一杯起」！內用杯從杯身設計、材質到清洗都講究
此外，麥當勞響應政策為減少一次性飲料杯使用，不僅鼓勵消費者自備飲料杯，亦於部分餐廳提供「循環杯」借還服務，並逐步導入「內用杯」。在設計上，黃色的熱飲內用杯為讓顧客不燙手，杯面特別設計瓦楞凹凸條紋，透明霧面的冷飲杯亦透過波浪線條，呈現視覺暢涼感。無論冷熱飲杯，材質皆是不含塑化劑、雙酚A的食品容器級PP，耐冷/耐熱(-5°C-100°C)，並符合國家食品容器包裝衛生標準。

導入內用杯的同時，麥當勞對清潔與食安也不敢馬虎，使用後的內用杯除了經人工檢視與初步沖洗外，還以德國品牌專屬清洗機，以80-85°C高溫熱水旋轉水柱全方位清洗，以達到有效殺菌。希望提供顧客安心的用餐體驗。

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▲內用杯以自動化高溫洗滌，確保清潔度達到衛生標準，每一口都喝得安心無虞。

把永續提著走 麥當勞「減塑神隊友」環保購物袋4/22開賣
這股綠色能量不只停留在餐廳內，更進一步延伸至消費者的日常生活。繼以經典大麥克造型打造的「隨身輕巧購物袋」受到消費者喜愛後，隨著「世界地球日」到來，麥當勞推出全新薯條造型，提供兩款兼具設計感與日常使用性的生活單品。袋身100%使用rPET再生材質製作，將回收塑料重新賦予生命，實踐廢棄物循環利用的價值，細節上採雙面圓形口袋+扣環設計，可以隨身「袋」著走，無論外帶餐點還是日常採買都好用。兩款環保購物袋將於4月22日當天上午10:30正式開賣，售價99元，讓每個人都能輕鬆加入永續環保的行列，用最簡單的方式減少一次性袋子的使用。

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▲超萌大麥克、薯條變成環保袋，雙面口袋加上扣環設計，可以掛在包包上隨身攜帶，方便又實用。

過去速食業因為高頻消費與大量包材使用，一直被視為環境壓力來源之一，麥當勞從一張不再含塑膠的包裝紙，到逐步提倡「環保一杯起」，將友善環境的概念落實在每一次用餐中，在維持效率與品質的同時，降低環境負擔，所影響的不只是單一餐廳，而是速食產業帶來更具延續性的環保實踐方向。下一次用餐時，不妨多看一眼手中的包裝，那些看似微小的設計，正在推動改變我們與環境的關係。

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