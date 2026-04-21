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男童高燒40度！24小時內皮膚黑化壞死　忽略一事以為感冒「鬼門關」救回

▲津津（化名）送醫搶救時，手臂上已出現明顯黑斑。（圖／翻攝長江日報）

▲津津（化名）送醫搶救時，手臂上已出現明顯黑斑。（圖／翻攝長江日報）

記者魏有德／綜合報導

武漢一名7歲男童出現高燒症狀後，短時間內病情急速惡化，甚至在24小時內出現皮膚發黑壞死情況，經診斷為猛爆型流行性腦脊髓膜炎（流腦，下同）。武漢金銀潭醫院醫療團隊連續搶救三週，才成功將男童從鬼門關裡救出，目前仍需接受後續植皮治療。

《長江日報》報導，7歲小男孩津津（化名）仍在武漢市金銀潭醫院接受植皮手術。他從出現感冒發燒症狀，到陷入呼吸衰竭、嚴重休克，只經歷了短短幾天的時間。更令人心痛的是，短短24小時內，孩子全身多處皮膚「黑化」、「壞死」。

▲津津（化名）送醫搶救時，手臂上已出現明顯黑斑。（圖／翻攝長江日報）

▲津津（化名）從鬼門關前被救回，仍須接受植皮手術。（圖／翻攝長江日報）

津津最初僅出現類似感冒的發燒與頭暈症狀，家屬未特別警覺，忽略了在發高燒的同時，皮膚出現不斷增多的出血點和瘀斑，而且有頻繁抽搐的現象，導致津津的病情急速惡化，體溫飆升至攝氏40度且出現嘔吐、意識模糊等情形。

送醫搶救後，醫療團隊檢查發現，津津感染腦膜炎奈瑟菌，屬於致死率極高的猛爆型流腦，病菌已在顱內、血液及肺部等多處擴散，引發呼吸衰竭與嚴重休克。

▲大陸民眾接種流行性腦脊隨膜炎疫苗。（圖／CFP）

▲民眾接種流行性腦脊髓膜炎疫苗。（圖／CFP，下同）

參與救治的吳文娟醫師表示，這是她從事傳染病救治多年來所見最嚴重的流腦病例之一，津津入院時已情況危急，在治療過程中，皮膚持續出現大範圍瘀斑，並迅速轉為紫黑色壞死，主要因毒素破壞血管內皮，導致微血管堵塞與組織缺血，嚴重時甚至需截肢。

經多學科團隊連續三週治療，津津體內感染已獲控制，生命徵象趨於穩定，目前已進入後續皮膚修復與植皮階段。

▲大陸民眾接種流行性腦脊隨膜炎疫苗。（圖／CFP）

吳文娟強調，猛爆型流腦初期症狀與一般感冒相似，但若伴隨皮膚出血點增加、精神不振、頻繁嘔吐或抽搐等情況，應高度警惕並儘速就醫。

此外，大陸中疾控單位近期已釋出提醒，流腦將進入高發期，延誤治療風險極高，接種疫苗仍為主要預防方式。

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