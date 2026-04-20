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超商首推外出神物「去漬瓶、乾洗碗」　限時第二件6折

▲▼全家攜手無添加清潔品牌「picupi挑品」，推出5款獨家清潔用品。此波也與美妝品牌「1028」合作，推出全新「Pu-Tea」植萃保養彩妝系列。（圖／記者林育綾攝）

▲全家攜手「picupi挑品」推出5款獨家清潔用品，其中小規格的「去漬瓶、乾洗碗」，被稱為「外出神物」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

全家日用品貨架再推外出神物，攜手居家清潔品牌「picupi挑品」，推出「去漬急救瓶」4秒鐘就能除掉不小心沾到衣物上的醬汁、咖啡等污漬；還有在野餐或露營等無水環境下，能洗餐具的「食器皿立潔噴霧」。同步也與美妝品牌「1028」合作推出4款小規格保養彩妝系列，包括防曬乳、校色飾底乳、護唇膏，上妝同時也保養。

▲▼全家攜手無添加清潔品牌「picupi挑品」，推出5款獨家清潔用品。此波也與美妝品牌「1028」合作，推出全新「Pu-Tea」植萃保養彩妝系列。（圖／記者林育綾攝）

▲全家日用品推出新品，攜手無添加清潔品牌「picupi挑品」，5款獨家清潔用品。（圖／記者林育綾攝）

●去漬急救瓶、乾洗碗登場

響應422世界地球日，全家攜手無添加清潔品牌「picupi挑品」，針對現代人生活節奏快、小規格消費需求，推出5款獨家清潔用品，主要成分皆運用花蓮立川漁場廢棄黃金蜆殼提煉而成的專利成分「EcoCal® 貝殼鈣」，來源為天然素材。

其中，主打外出急用情境的「貝殼鈣循環衣物去漬急救隨身瓶（30ml）」，為全台通路率先開賣商品，當衣物不慎沾染醬汁或咖啡時，可透過噴灑、簡單搓一搓，最快4秒鐘可清潔污漬，適合作為外出隨身用品，不少家長也大讚是「外出神器」。

▲▼全家攜手無添加清潔品牌「picupi挑品」，推出5款獨家清潔用品。此波也與美妝品牌「1028」合作，推出全新「Pu-Tea」植萃保養彩妝系列。（圖／記者林育綾攝）

▲全家推出小規格的「去漬急救瓶」、「無水乾洗碗」，被稱為「外出神物」。（圖／記者林育綾攝）

另針對野餐、露營或外出用餐等無水環境需求推出「貝殼鈣循環食器皿立潔噴霧（30ml）」，可用於餐具清潔；「貝殼鈣循環美妝工具清潔噴霧（90ml）」則適用於粉撲與刷具清潔，噴灑後靜置數分鐘並沖洗即可完成清潔。

同系列包含「EcoCal® 貝殼鈣蔬果洗淨劑（60g）」與「貝殼鈣循環衣物局部去漬劑（300ml）」，前者可用於清洗蔬果，後者則針對汗漬與皮脂污漬等日常衣物髒污，擴大日常與居家使用情境。

▲▼全家攜手無添加清潔品牌「picupi挑品」，推出5款獨家清潔用品。此波也與美妝品牌「1028」合作，推出全新「Pu-Tea」植萃保養彩妝系列。（圖／記者林育綾攝）

▲全家也與美妝品牌「1028」合作，推出全新「Pu-Tea」植萃保養彩妝系列。（圖／記者林育綾攝）

●超商首推潔淨標章彩妝，小規格「補妝即保養」

除了清潔用品外，全家也與美妝品牌「1028」合作，推出全新「Pu-Tea」植萃保養彩妝系列，鎖定近年小規格、迷你化的美妝趨勢，滿足消費者對於補妝、防曬、低成本嘗試新品的需求。

此系列共推出4款商品，包括「植萃潤透防曬乳SPF50」、「植萃校色飾底乳SPF50（裸粉）」、「植萃校色飾底乳SPF50（嫩紫）」、「植萃潤彩護唇膏」。

產品均加入金萱玉露等植萃成分，並以水潤輕盈質地設計，提升日常使用便利性，上妝同時也保養。其中護唇膏含阿里山金萱玉露、乳油木果脂等成分，強調日常保養需求。

全家指出，此系列也是便利商店首度導入取得慈悅「Clean Label 潔淨標章」的彩妝商品，該標章以少用石化原料、簡單配方與透明資訊為核心標準。其中「植萃潤彩護唇膏」更取得「雙潔淨」標章，採用天然來源色素與香精，天然成分比例超過9成。

▲▼全家攜手無添加清潔品牌「picupi挑品」，推出5款獨家清潔用品。此波也與美妝品牌「1028」合作，推出全新「Pu-Tea」植萃保養彩妝系列。（圖／記者林育綾攝）

▲全家「picupi挑品」清潔用品限時第二件6折、1028「Pu-Tea」植萃保養彩妝系列限時9折。（圖／記者林育綾攝）

●限時優惠：清潔用品「第2件6折」、彩妝系列體驗價

為鼓勵消費者體驗永續與小規格商品，全家同步推出限時優惠活動。此波與「picupi挑品」合作推出的清潔用品系列，自4月29日至5月26日「第二件6折」，涵蓋衣物去漬急救隨身瓶、食器皿立潔噴霧等商品。

此外，與1028合作推出的「Pu-Tea」植萃保養彩妝系列，也將於4月29日至5月26日祭出「體驗價9折」優惠，包含防曬乳、校色飾底乳、護唇膏等品項，讓消費者以親民價格嘗試小規格彩妝新品。

▲▼全家攜手無添加清潔品牌「picupi挑品」，推出5款獨家清潔用品。此波也與美妝品牌「1028」合作，推出全新「Pu-Tea」植萃保養彩妝系列。（圖／記者林育綾攝）

▲全家以牛奶空瓶再生，製作「picupi挑品」與「1028」部分瓶器。（圖／記者林育綾攝）

●牛奶瓶回收破1350噸，再生塑料應用擴大

在循環經濟布局方面，全家自2023年底啟動業務用牛奶空瓶全店回收制度，整合門市、物流、回收端資源，截至今年2月底，累計回收量已超過1350噸。

這些回收空瓶經處理後，轉化為PCR再生塑膠，並運用於店舖塑膠袋備品、部分日用商品包材，包括此次與「picupi挑品」與「1028」合作推出的部分商品瓶器。

全家表示，自去年7月起，全台4400間門市已全面導入「再生垃圾袋」，未來也將持續擴大至「FamiCollection日用品」系列包裝，今年整體環保材質滲透率目標突破6成，持續推動便利生活與環境永續並行。

★7-ELEVEN

●世界地球日「自帶杯折15元」

7-ELEVEN 響應世界地球日，即日起至4月28日推出多項飲品優惠，其中「!+? CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」購買75元以上飲品，單杯可折10元，使用自帶杯再折5元，等於「最高現折15元」。

CITY TEA 燕麥奶茶系列也同步回歸，燕麥奶茶、燕麥奶青每杯80元，即日起至4月28日，60元以上品項享「第2杯半價」；4月24日至4月26日再加碼推出燕麥奶茶系列「任選2杯100元」。

▲▼7-ELEVEN世界地球日優惠。（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN世界地球日優惠。（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN世界地球日優惠。（圖／業者提供）

●燕麥拿鐵第2杯半價

CITY系列同樣加入地球日檔期，即日起至4月28日，CITY PRIMA精品咖啡指定燕麥拿鐵系列享「第2杯半價」。

「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」雨林認證系列與燕麥拿鐵，也同步推出「第2杯半價」優惠。

●OPENPOINT行動隨時取「世界地球日」，4月20日至4月29日「買6送3」：

・大杯燕麥拿鐵，買6送3，原價每杯75元，特價每杯50元。

・特大杯美式／拿鐵，買6送3，原價每杯70元，特價每杯47元。

・中杯精品燕麥拿鐵／香椰厚拿鐵，買6送3，原價每杯110元，特價每杯73元。

・黃金蕎麥茶，買6送3，原價每杯60元，特價每杯40元。

・青梅冰茶／檸檬青／檸檬紅，買6送3，原價每杯60元，特價每杯40元。

・小葉紅茶／槴子花青茶，買6送3，原價每杯45元，特價每杯30元。

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