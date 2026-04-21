「卡商」收購門號賣詐團　退休婦中「普發1萬」陷阱慘噴68萬

▲橋頭地檢署偵破卡商詐騙案，專門在臉書收購人頭門號，再轉賣給詐欺集團。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

橋頭地檢署近日偵破一起惡劣的「卡商」詐騙案，一名楊姓男子專門在臉書收購人頭門號，再轉賣給詐欺集團，集團成員看準民眾想領「普發1萬元」的心態，冒充警察與檢察官威脅被害人，一名蘇姓婦人嚇得交出3張提款卡，短短兩天內，帳戶裡的68萬5000元養老金就被提領一空，心碎不已。

檢警調查發現，被告楊男（現已羈押）是詐騙集團的上游「卡商」。他在臉書（FACEBOOK）上公開張貼廣告，以每門號4000元的代價，誘騙台籍人士及多名在台外籍移工、學生出賣靈魂，將名下的SIM卡賣給他。這些門號隨即成為詐團躲避查緝的「免洗工具」。

去年12月初，蘇姓婦人接到一通自稱郵局人員的電話，隨後對方又把電話轉接給「假警察」與「假檢察官」，詐團編織劇本，恐嚇蘇婦說她的「普發1萬元現金」被冒領，甚至汙衊她涉嫌洗錢，要求把銀行帳戶交給檢察官「確認金流」。

蘇婦被嚇得魂飛魄散，12月3日乖乖在路邊面交出台銀、國泰世華、高雄三信等3張提款卡，沒想到，這群吸血鬼拿到卡後，立刻分秒必爭地瘋狂盜領，讓蘇婦帳戶內近70萬元瞬間歸零。

橋頭地檢署檢察長郭景東獲報後，指派主任檢察官蘇恒毅、檢察官周子淳指揮高雄市刑大及移民署專勤隊，於近日發動搜索。檢警兵分多路，一舉將楊男及賣卡的外籍人士等8人拘提到案，檢方認為楊男分工專業、且有勾串嫌疑，訊後向法院聲請羈押禁見獲准。