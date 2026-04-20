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7-11青塘門市開幕蔬菜「買1送1」　超商首間「大創專區」千種品項

▲▼7-ELEVEN看好桃園青埔生活圈發展，於中壢區開設全台第8間「Fresh青塘門市」，並首度導入「DAISO大創複合專區」、生鮮、生活選物等。（圖／記者林育綾攝）

▲7-ELEVEN 開設全台第8間「Fresh青塘門市」，並首度導入「DAISO大創複合專區」、生鮮、生活選物等。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／桃園報導

7-ELEVEN看好桃園青埔生活圈發展，於中壢區開設全台第8間「Fresh青塘門市」，並首度導入「DAISO大創複合專區」，還結合生鮮採購、完整IP周邊、娃娃機等娛樂體驗。門市將於4月20日下午3點起試營運，4月25日正式開幕，開幕當日推出消費滿222元抽Nintendo Switch 2等活動，並同步祭出生鮮95折、台塑蔬菜「買1送1」、果汁BAR「買3送1」等多項優惠。

▲▼7-ELEVEN看好桃園青埔生活圈發展，於中壢區開設全台第8間「Fresh青塘門市」，並首度導入「DAISO大創複合專區」、生鮮、生活選物等。（圖／記者林育綾攝）

▲7-ELEVEN 於中壢區開設全台第8間「Fresh青塘門市」，集結生鮮、當令蔬果、肉品等。（圖／記者林育綾攝）

●7-11第8間Fresh門市進駐青埔

7-ELEVEN自2024年起布局複合超市型「Fresh」門市，鎖定住宅商圈與新興重劃區需求，此次進駐青埔生活圈的Fresh青塘門市，以「高端食材」與「日常生鮮」為定位，導入當令蔬果、肉品、海鮮及調味食材等逾千項商品，其中冷藏與冷凍生鮮種類達125種。

▲▼7-ELEVEN看好桃園青埔生活圈發展，於中壢區開設全台第8間「Fresh青塘門市」，並首度導入「DAISO大創複合專區」、生鮮、生活選物等。（圖／記者林育綾攝）

▲7-ELEVEN 於中壢區開設全台第8間「Fresh青塘門市」，集結生鮮、當令蔬果、肉品等。（圖／記者林育綾攝）

門市引進「美威鮭魚」、「洽富氣冷雞」、「究好豬」等品牌，並依單身與小家庭需求設計小規格包裝，同時設置「饗喫鍋」火鍋專區，方便消費者快速備餐、輕鬆自煮。

●導入產銷履歷蔬果、在地商品

Fresh青塘門市同步引進多款具有機認證與產銷履歷的水果與蔬菜，包含「台塑蔬菜」、「源鮮智慧農場」等品牌，透過高規格品檢流程提升食品安全。

此外，門市也強化在地商品布局，包含三峽「禾乃川國產豆製所」、高雄「宏裕行魚漿」等品牌，並販售超商通路獨家「小豚吉」本土豬肉與「元氣御選」友善動福雞蛋，提升本土商品比重，並不定期於週末舉辦試吃活動。

▼4月23日至4月30日，青塘門市指定台塑蔬菜「買1送1」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-ELEVEN看好桃園青埔生活圈發展，於中壢區開設全台第8間「Fresh青塘門市」，並首度導入「DAISO大創複合專區」、生鮮、生活選物等。（圖／記者林育綾攝）

●設置果汁BAR與智能果昔機

門市同步設置「果汁BAR」，提供逾10種現打果汁與果昔飲品，並導入「智能果昔機」，推出莓果香蕉、芒果鳳梨、草莓紅芭樂、綠果昔4款口味，每杯79元。

熱飲部分則推出「鮮玉米濃湯」，每杯55元，約90秒即可完成。另導入「!+?CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」，提供超過30款現萃茶飲，結合24小時營運模式，提供青埔地區多元飲品選擇。

▼門市導入「智能果昔機」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-ELEVEN看好桃園青埔生活圈發展，於中壢區開設全台第8間「Fresh青塘門市」，並首度導入「DAISO大創複合專區」、生鮮、生活選物等。（圖／記者林育綾攝）

●導入統一13大完整IP設計

7-ELEVEN「Fresh青塘門市」店裝打造特色主題店意象，是首次納入統一企業集團完整IP設計的店型，包含OPEN!家族成員、雪鈴兔波波、統一獅萊恩、Yahoo購物中心ㄚ虎、黑貓宅急便酷樂貓、Mister Donut波堤獅、博客來OKAPI等共計13個IP，分布於門市各處，讓消費者在購物同時也能蒐集不同角色元素。

▲▼7-ELEVEN看好桃園青埔生活圈發展，於中壢區開設全台第8間「Fresh青塘門市」，並首度導入「DAISO大創複合專區」、生鮮、生活選物等。（圖／記者林育綾攝）

▲首度導入「DAISO大創複合專區」多達千項商品49元～139元。（圖／記者林育綾攝）

●首度引進「DAISO大創複合專區」

7-ELEVEN近年積極拓展日用品結構，依商圈型態導入「BEAMS COMBINI GOODS系列」及「日本生活雜貨品牌Watts」等專區，此次更於Fresh青塘門市首度引進「DAISO大創複合專區」，設置38台大創貨架，提供逾千種商品，價格自49元至139元不等。

商品涵蓋流行小物、旅行用品、廚房用品、文具、收納、玩具、角色IP、居家及寵物用品等多元類別，讓消費者可就近選購日常生活用品。

▲▼7-ELEVEN看好桃園青埔生活圈發展，於中壢區開設全台第8間「Fresh青塘門市」，並首度導入「DAISO大創複合專區」、生鮮、生活選物等。（圖／記者林育綾攝）

▲▼門市規劃IP專區，販售多款周邊、盒玩。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-ELEVEN看好桃園青埔生活圈發展，於中壢區開設全台第8間「Fresh青塘門市」，並首度導入「DAISO大創複合專區」、生鮮、生活選物等。（圖／記者林育綾攝）

●設置IP專區與娛樂設備、導入盒玩與生活品牌Norns

此外，門市也針對年輕族群消費需求規劃多元整合專區，導入娛樂互動設備，提供娃娃機遊玩體驗；同時設置「IP專區」，販售野獸國與TOP TOY兩大品牌限定盒玩商品，提供收藏與開箱樂趣。青塘門市亦全新進駐「Norns」生活質感品牌，提供多款生活選物，提升整體門市購物體驗。

▼青塘門市亦全新進駐「Norns」生活質感品牌，提供多款生活選物。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-ELEVEN看好桃園青埔生活圈發展，於中壢區開設全台第8間「Fresh青塘門市」，並首度導入「DAISO大創複合專區」、生鮮、生活選物等。（圖／記者林育綾攝）

●試營運至開幕優惠

・4月20日至4月26日
生鮮水果滿500元，贈家庭號水果切片1盒（蘋果切片／芭樂切片／綠肉洋香瓜／鳳梨切片）；或購買生鮮水果滿599元，送夏日水果保溫袋1個，數量有限贈完為止。

・4月20日至4月27日
水果指定品項9折。

・4月23日至4月30日
美威鮭魚全品項95折。

・4月23日至4月30日
小豚吉在地豬肉第2件半價。

・4月23日至4月30日
台塑蔬菜「買1送1」（台塑有機玉米筍、台塑有機櫛瓜、台塑有機高麗菜、台塑有機牛番茄），限量50組。

・4月23日至4月30日
安昕雙享菇買2送1。

・4月23日至4月30日
果汁BAR買3送1。

・4月23日至12月31日
蔬菜全品項8折優惠。

・4月25日11:00～18:00
消費滿222元即可抽獎，最大獎為Nintendo Switch2瑪利歐賽車世界主機組合（市價15,580元）。

・4月28日前
元氣御選臻白卵買2送1，限量300組；購買2盒再贈UNIDESIGN新柔感抽取式衛生紙1串。

・即日起台畜系列商品，滿300元贈台畜高崎火腿（肩胛）1包，限量100組。

・5月2日至5月3日
嚴選美國牛排現場試吃活動。

・即日起至5月12日
透過foodomo、foodpanda、Uber Eats三大外送平台，選擇「Fresh青塘門市」下單購買果真桃氣蜜露紅、四季蘋安青茶／紅茶、蹦米香茶拿鐵系列，單杯享8折至85折優惠。

★全家冰品大賞

全家「夏日盛典冰品大賞–冰友總凍員」即日起至4月28日登場，網羅日韓果系、網紅台味、趣味口感，3大人氣陣容。日韓果系首推「JENA韓國青橘雪酪」帶有自然青橘香氣；「趣味口感系」則推薦「ROROMALLO抹茶風味烤布蕾敲敲冰」；「網紅台灣味」則有網紅古娃娃「WA!COOKIES」紅心芭樂茉綠奶蓋雪糕，呈現台式手搖飲風味。

▼全家冰品網羅日韓果系、網紅台味、趣味口感，3大人氣陣容。（圖／業者提供）

▲▼全家便利商店推出「夏日盛典冰品大賞–冰友總凍員」，還送限量話題「冰棒套」。（圖／業者提供）

凡於實體店舖購買指定冰品，任2件85折，任3件即可參加抽抽樂，最高有機會抽中「0元」，另有3件6折、3件7折、3件8折優惠。

▲▼全家便利商店推出「夏日盛典冰品大賞–冰友總凍員」，還送限量話題「冰棒套」。（圖／業者提供）

▲「冰棒套」，共有全家、橘貓、大麥町、藍白拖，4款造型。（圖／業者提供）

活動期間購買指定冰品任3件加19元，或任選6件即可免費獲贈限量話題「冰棒套」，共有全家、橘貓、大麥町、藍白拖，4款造型，套在冰棒上不僅防滴水凍手，也是社群正夯的擺拍神物。

▲▼全家便利商店推出「夏日盛典冰品大賞–冰友總凍員」，還送限量話題「冰棒套」。（圖／業者提供）

▲此波推出冰塊杯搭配料，現折5元。（圖／業者提供）

全家也觀察到，「便利商店自製調飲」成為Z世代熱衷的新風潮，「單人冰塊杯」更成為調飲的最佳載體，因此推出冰塊杯調飲優惠，凡購買ICE-CUP冰塊杯（25元）或全家22oz冰塊杯（15元），搭配指定常溫飲料、低溫飲料、酒類商品，可現省5元。

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