沒有懸念！環時總編：港暴徒若持續升級暴力　國家直接出手將是必然

▲胡錫進指出，如果香港的「暴徒們」狂妄地升級挑戰，「國家」將直接出手，且沒有懸念。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

香港市民11日號召「三罷」（罷工、罷市、罷課）及「黎明行動」，抗議港警近5個月以來的暴力行為，期間更爆發多起衝突。大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進12日發文強調，香港的「勇武派暴徒」連日來不斷升級暴力，如果「暴徒」狂妄地升級挑戰，導致更為嚴重、普遍的失序和人道主義災難，「國家直接出手將是必然的」，且不會有懸念。

胡錫進下午2時許在微博上將「香港的暴徒」形容為「秋後的螞蚱」，並指出他們面臨著時令給予他們的絕望，「香港是中國的土地，國家有足夠的力量和決心確保香港重回秩序。」

胡錫進說，「暴徒們」肆虐的地方，離深圳武警部隊的最近駐地大概就幾10分鐘車程，離解放軍駐港部隊更是近在咫尺。一國兩制的核心「是維護香港的和平與繁榮，基本法對國家通過直接干預來確保這一目標是開放的，一切都要實事求是，國家不會有一刻忘記這一責任。」

「香港治理首先要由港人來實現，國家對此給予了高度授權」，胡錫進表示，「國家一直相信特區的局勢在現有的治理格局下不會完全失控」，如果暴徒們狂妄地升級挑戰，造成嚴重的災難，「國家直接出手將是必然的，我相信這當中不會有懸念」。

胡錫進說他11日曾提過「天欲其亡，必令其狂」，香港的「暴徒們」鬧得越瘋狂，離「亡」就越近；「國家之所以想讓香港通過內力釋放來解決問題，是因為通常說來，這樣做的效果最好」，但如果「暴徒們狂得出了圈，他們出圈越遠，遭到國家力量的直接迎頭痛擊將越快」。

最後他呼籲廣大的「香港市民們團結起來，組織起來」，多想一些在這個特殊時期既有利與暴徒們堅決鬥爭、又能保障個人安全的辦法。「14億人民和強大的國家機器就在大家的身邊，那群暴徒們處在最後的掙扎中，我們憑什麼怕他們，應該是那些捂著臉虛張聲勢的傢伙怕我們才對。」

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