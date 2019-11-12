無駕照違規記滿點　無照可扣遭「一個月內禁重新考照」

▲無照駕駛者在所規定吊扣期間內，雖無駕照可吊扣，卻會遭限制1個月不得考領駕照，而被限制駕車。（圖／雲林監理站提供／替代照，非本文當事人。）

記者蔡佩旻／雲林報導

10月剛滿18歲的李同學到監理站欲報考駕照，不料櫃台人員告知他記點滿6點不能考照，令他一陣錯愕，這時才想起之前無照騎乘朋友的機車，有2次闖紅燈的違規案件，被記違規點數各3點，因此還得等1個月後才能至監理所站考領駕照。

經監理所統計，民眾最常被記點的違規分別為，闖紅燈(3點)、轉彎不依規定(1點)、機車行駛禁行車道(1點)；這幾項違規罰鍰均可於超商即時繳納，但民眾卻忽略6個月內累計起來的違規點數，就可能被限制駕車或考領駕照的資格。

雲林監理站表示，依據道路交通管理處罰條例第63條第3項規定，6個月內違規記點達6點以上者，須吊扣駕照1個月，而無照駕駛者可別以為自己逃過一劫，在所規定吊扣期間內，雖無駕照可吊扣，卻會被限制1個月不得考領駕照。

雲林監理站提醒民眾，平時若想了解違規點數情形，可至監理服務網或以手機下載監理服務APP，輸入身分證號與出生年月日查詢，即可查詢違規點數紀錄，另外利用國內超商（統一、全家、萊爾富、OK）多媒體機繳納交通違規罰鍰時，亦可得知該項違規點數，重要的是遵守交通法規勿輕易觸法。

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