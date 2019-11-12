全力支持韓國輸！世紀台韓大戰搶勝「拚4強」　網瘋喊：讓韓國愉快不起來

▲世紀台韓大戰12日晚上7點開打 。（圖／記者林敬旻攝、翻攝自WBSC官網）

記者許凱彰／綜合報導

「真的好想贏韓國」！世界12強賽12日晚上7點中華隊將與韓國隊交手，許多人早在網路上開啟了討論，就有網友問到「台灣有機會贏韓國嗎」？得到不少負面的回應，但在其他討論中也有另一派人認為應該要支持中華隊，「全力支持韓國輸」、「讓韓國愉快不起來」。

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▲中華隊派張奕先發掛帥。（圖／記者林敬旻攝）

事實上，中華隊以2勝1敗、預賽第二名之姿進入複賽，該場世紀台韓大戰將直接關係到中華隊前進奧運，必須要搶下勝利才「有機會」取得奧運門票。

世紀台韓大戰將於12日晚上7點在千葉羅德ZOZO海洋球場展開。據了解，中華隊將派出對上委內瑞拉7局無失分的旅日投手張奕掛帥主投；而韓國隊則是派上出戰加拿大6局無失分的左投金廣鉉。

▲韓國隊先發金廣鉉 。（圖／翻攝自WBSC官網）

比賽未打先轟動！有網友在論壇中分析到，韓國隊的投打陣容相當完整，牛棚投手群防禦率只有0.33，是所有進入6強球隊當中最好的，對手要從他們手上到1分都很難。不過也有人提到，誰勝誰負還很難說，中華隊優點就是很會打順風球，但如果有點逆風就會被吹回來了。

「台灣有機會贏韓國嗎」？在知名論壇中早就開啟了討論，不少人紛紛提到，「估計介於有跟沒有之間」、「中華隊打者突然覺得內野很大，打不出去」、「這個死屍打線一點期待感都沒有」、「可能跟對日本結局一樣，狂殘壘然後後面被打爆」。

除此之外，也有球迷表示，「全力支持韓國輸」、「讓韓國愉快不起來」、「球是圓的，不是不可能」、「只求認真、積極、把握每個play，不要低級瑕疵，輸了能抬頭」。

▼中華隊前進奧運關鍵一戰。（圖／記者林敬旻攝）