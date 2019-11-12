「我的腳踏車不見了！」藝人馬念先急衝派出所　警調監視器10分鐘找回

▲飾國片《海角七號》馬拉桑的馬念先日前因找不到愛車，向警方求助。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

飾演《海角七號》電影的藝人馬念先（馬拉桑）11日下午3點多神色匆忙跑進信義警分局吳興街派出所，神色緊張向警察求助「我的腳踏車不見了！」，警方發現他相當著急，立即安撫情緒並派遣備勤警力協助馬拉桑尋找愛車。吳興街派出所警員黃彥儒當時正在值班，立即派遣備勤警員張育誌及童鈺兆等2人協助尋找。

▲馬念先愛車迅速被警方找回，他開心向警方致謝。（圖／記者張君豪翻攝）



馬念先向警方表示：9日下午將腳踏車停放在莊敬路巷內，直到11日上午11點多，準備出門騎車卻遍尋不著自己愛車，著急趕緊向派出所請求協尋。

吳興所警方受理後，警員透過調閱監視器畫面，還原馬念先原本停放愛車的地方，警方在不到10分鐘的時間內，在附近的吳興街巷內找回可能遭民眾挪到他處放置的腳踏車。馬念先相當感謝警方的熱心及服務高效率。

信義警方也透過本案呼籲民眾，因腳踏車沒有車牌足以辨識，生活案例常見民眾忘記停放位置找不到愛車，提醒民眾停放腳踏車應增加防盜鎖及記得上鎖，以提升防竊能力。並注意不要任意停放或者以手機拍照存證，幫助記憶這樣事後也較容易尋回愛車。

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