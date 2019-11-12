台南男上午駕車撞死人逃逸800公尺藏車　晚間到案稱：我好害怕

記者林悅／台南報導

台南市佳里區176線11月10日上午發生一起車禍肇事逃逸命案，1名59歲許姓男子騎腳踏車要過馬路時，遭1部白色自小客車撞飛落地慘死，自小客車肇事後逃逸，台南市警佳里分局調閱監視影像，循線於當晚傳訊肇事者34歲洪姓男子到案，洪男坦承害怕逃離，全案偵訊後依過失致死、肇逃等罪嫌送辦。

▲台南市佳里區176線10日上午發生一起車禍肇事逃逸命案，59歲許姓男子騎腳踏車要過馬路時，遭1部白色自小客車撞飛落地慘死。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，11月10日上午7時12分許，位在台南市佳里區176線13.5公里處發生1起死亡車禍，1名59歲許姓男子騎腳踏車疑要過馬路時，遭一部疾駛而至的自色自小客車撞擊，許男被強力撞擊力當場撞飛，許男落地後一動也不動躺在馬路上。

白色車輛肇事後往前開，有暫停車路邊，而後起動加速逃離現場，台南市佳里分局警方及消防局據報，馬上派員到場查處，消防人員發現被撞的許男已無生命跡象，但仍緊急送佳里奇美醫院急救，惟仍傷重回天乏術。

佳里警方在現場管制交通，並勘查測繪蒐證，經調閱監視器影片發現肇事車輛特徵，馬上進行搜索，結果在距現場約800公尺1處停車場發現1部白色自小客車停在該處，經查該車有明顯撞擊情況，認為係肇逃車輛。

警方依法傳訊該車車主到案說明，肇事的34歲洪姓男子於10日晚上9時多，前往佳里分局交通分隊到案說明，製作偵訊筆錄。據了解，該肇事車輛係洪男母親所有，案發時由洪男駕駛，洪男坦承因撞到人，害怕而肇事逃逸，將肇事車輛停在停車場後，找人來載他離開。警方查扣該部肇事自小客車，全案偵訊後依過失致死及肇事逃逸等罪嫌函送法辦。

本案發生後，就有熱心網友在臉書「I'm 佳里人」，PO文及提供監視畫面提醒民眾注意行車安全，也引起網友熱議，台南市佳里分局佳里派出所所長陳建宏，主動PO文說明該肇事駕駛人已到案依法送辦，以安人心，並提醒用路人該176線路段，因駕駛車輛車速過快，佳里分局近日將針對176線雙向實施測速照相，本路段限速為60公里，以確保機慢車駕駛人行車安全，請民眾注意。