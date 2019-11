10月連兩摔！95歲美前總統卡特證實入院　開刀「降低腦壓」

▲卡特2019年10月7日摔傷入院縫了14針。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

根據非營利組織「卡特中心」(Carter Center)的聲明指出,美國前總統卡特(Jimmy Carter)因腦壓過高住院,預計在當地時間12日上午進行手術。高齡95歲的卡特10月份在家跌倒2次,導致前額縫了14針,骨盆也輕微骨折,此次入院就是為了緩解跌傷導致的腦壓問題。

「卡特中心」在推特發布的聲明指出,卡特目前已住進喬治亞州亞特蘭大的埃默里大學醫院(Emory University Hospital),並預計在當地時間12日上午進行腦部減壓手術,其妻子羅莎琳(Rosalynn Carter)也陪同入院。

