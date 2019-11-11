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台灣石化合成公司董事長吳澄清　獲成大名譽博士學位

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▲成功大學11月11日校慶舉行108學年度名譽博士學位授予典禮，授予台灣石化合成公司董事長吳澄清先生名譽工學博士學位。（圖／記者林悅翻攝）

▲成功大學11月11日校慶舉行108學年度名譽博士學位授予典禮，授予台灣石化合成公司董事長吳澄清先生（左）名譽工學博士學位。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

成功大學11月11日校慶舉行108學年度名譽博士學位授予典禮，授予成大化學工程學系47級校友，台灣石化合成公司董事長吳澄清先生名譽工學博士學位，表彰其對國家社會的貢獻，吳澄清感謝母校授予人生難得的榮譽，期許在校學弟妹，專心學習、廣泛涉獵，勇往直前，成大愈來愈好。

名譽博士學位授予典禮11日上午在成功校區格致堂舉行，這裡也是85年前成大第1屆畢業典禮的場所。典禮由成大校長蘇慧貞主持並親自撥穗和頒授證書。蘇慧貞校長表示，從成大史料，可以發現當時台北督府用了將10分之1的總預算來建設與發展成大，為的就是培育建設台灣、改變台灣的人才，吳澄清先生的付出與成就，反應成大畢業生多元的能量與風貌，以及成大創校的精神，期待成大從今日起，開啟下一個光輝的88年。

吳澄清以「台灣石化產業分享與回顧」為題演講，分享求學、事業等人生經歷。吳澄清表示，人生發展與變化往往出乎意料，成大畢業赴日留學，一開始到早稻田，因早稻田教授的建議才轉到東京大學，回台後到台大任教，也曾有機會進入政府機構，但最後卻是投入產業界。他笑說，如果當時選擇進入政府單位，大概早就退休清閒過日了。

吳澄清說，進入石化產業，最欣喜的是向時任的行政院院長蔣經國報告，汽油裡含鉛會對腦部發展帶來不好的影響，蔣經國聽進去了。他因此建立全亞洲第一座甲基第三丁基醚 （MTBE）工廠，無鉛汽油是他創業的立基。他也感慨科技對世界帶來的巨大變化，50年前日本幾乎沒有石化產業，現在已是全球名列前茅的石化出口國。在成大讀書時，根本沒法想像成大會有女校長，蘇慧貞校長掌理成大以來，帶領學校跨域發展，與世界接軌，發展成世界性的大學，期許成大未來成為MIT、長春藤名校等一樣學術殿堂。

吳澄清出身紡織世家，成大畢業後留學日本，回台後進入學術界。洞悉石化業將是台灣經濟起飛的重要工業，民國64年轉入工業界，擔任台灣氯乙烯公司總經理，當時由國外著名製程公司設計的頭份廠，歷經2年試車仍無法生產，在考慮放棄之際，吳澄清領導更改製程、研發新觸媒，突破困境，讓工廠得以正常運作獲得重大經濟效益，獲行政院長蔣經國親頒「1977年傑出科技人才獎」。

1982年吳澄清創辦台灣石化合成公司、1987年創辦合興石化工業，致力於改善台灣石化產業的缺失。基於「石化高值化」的經營理念，建立全亞洲第一座甲基第三丁基醚 （MTBE）工廠，推廣無鉛汽油，對台灣環保及石化產業貢獻卓著。吳澄清曾對成大的學弟妹說過「做事業是要對社會有所貢獻，不只是為了賺錢。」

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