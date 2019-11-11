學長剛到系上就走了！　19歲男大生拍片告白「我不知還能活多久」

▲陳景維是蘭陽技術學院的大一學生。（圖／翻攝臉書粉專「維維 是我喔」）



記者柯振中／綜合報導

就讀蘭陽技術學院大一的陳景維是一名脊髓性肌肉萎縮症患者，同時還身患嚴重脊椎側彎，身體器官長期以來受到嚴重壓迫，導致心肺功能、身體相當虛弱。陳景維日前在網路上感性表示，雖然不曉得自己還能活多久，但還是非常感謝每個幫助過他的人。

陳景維指出，有一名同系的學長也是肌肉萎縮症的患者，比他還早一年上大學，但過沒多久就不幸去世，所以也讓他不曉得，自己到底還能活多久。

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陳景維說，他無法自行行走，平時都要阿嬤來照顧他的生活起居，加上宜蘭縣的復康巴士只能用來接送病患，無法用來送他上下學，所以一個月至少要花2萬6000元在交通上，再加上一名月薪2萬3000元的看護阿姨，每個月至少要支出4萬9000元在他身上。

▼陳景維說，不曉得自己還能活多久。（圖／翻攝自Youtube／News Yilan NET）



不過，儘管龐大的經濟壓力壓在他與奶奶身上，陳景維也從沒想過要放棄，「我悲慘嗎？我會不會就這樣放棄了我的人生呢？不，我想和大家說，我不會。」

陳景維說明，儘管手部肌肉萎縮，導致不方便寫作業，他仍能透過手機、口述電腦聽打辨字等方式來完成，「我努力地克服困難，拿到了會計資訊丙級、電腦軟體應用乙、丙級證照。」

「我的夢想是進入大學，把書唸完。」陳景維說，儘管每個月要支出至少4萬8600元，他仍透過演講、募款、獎學金等方式來籌得款項，希望能以此完成大學學業，「我度過了我的大一的第一個學年，而且是全班成績的第一名。」

陳景維說到，因為不曉得自己還能活多久，所以只能盡力把握當下，把生活用心過好，「我真的不知道我還能活多久，但是我很努力的活著，讓自己的每一天都活得很精采，活出我自己，活出我的生命、生活，我會繼續努力朝夢想前進。」

陳景維最後強調，希望他能透過自身的影響力，將正能量傳遞下去，「雖然我的募款快用光了，我又要苦惱想辦法來演講和募款了，但是我還是想和自己說，陳景維、維維，我要加油！」

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