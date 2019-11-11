韓國瑜屏東婦女後援會成立　李佳芬：國小性教育課讓家長憂心

記者陳崑福／屏東報導

國民黨總統參選人韓國瑜及屏東立委參選人葉壽山、周佳琪屏東縣婦女志工後援會11日在屏東市和樂餐廳成立，韓國瑜的夫人李佳芬由韓國瑜全國婦女志工隊總隊長邵曉鈴、高雄市議會議長夫人林絲娛等人陪同出席，受到全場超過1500位以上婦女界鄉親歡迎，場面相當熱絡。

▲國民黨總統參選人韓國瑜及屏東立委參選人葉壽山、周佳琪屏東縣婦女後援會11日在屏東市和樂餐廳成立，韓國瑜的夫人李佳芬出席，受到熱烈歡迎。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同 ）



▲▼李佳芬到場受到熱烈歡迎。

參與的屏東縣婦女志工後援會，有屏東縣婦女會理事長簡寶玉、屏東縣婦聯會主委楊鈴蘭、屏東縣青溪婦女會理事長黃玉玲、屏東縣工商婦女協會理事長王梅花、屏東縣新移民女性關懷協會理事長李秋鴛等人。

▲▼李佳芬（左二起）、邵曉鈴、高雄市議長夫人林絲娛；下圖周佳琪（左三）、葉壽山（右二）、韓國瑜屏東縣競選總部主委王進士（右）。

李佳芬以婦女是家庭最重要友柱，撐起家庭半片天，「懷孕開始就感受到子女是自己的心肝寶貝」，無怨無悔地為家庭付出，細說婦女們的艱忍偉大；由於韓國瑜參選總統全省開跑，受限時間，請她出來幫忙跑行程，她就努力來幫忙，並強調雙語教育，讓孩子與國際接軌的重要，只要大學生、研究所生申請到學校，交換一年，政府一定會找到錢來幫忙。

李佳芬說，父母都希望孩子好好受教育，身心健康發展，最近跑行程當中，有就讀小學的媽媽站出來，對孩子在學校被教導的有關性方面的知識，無法忍受。傳宗接代是非常正常的事情，但希望孩子身心能平衡正常發展，但有的校園卻變得如此混亂，一段段影片傳過來，讓她感到很震驚，為何不能讓孩子接受正當的身心健康教育課程呢？

她說，老百姓賺錢，多數為好好教育下一代，努力往前走；雙語教育可以和國際接軌，讓孩子在讀書過程沒有沒有顧之憂；但目前看到很多大學生，讀書時趕著去打工，途中卻發生交通狀況，讓人不捨。

「大學讀書就好好讀書，要打工的話利用寒暑假，不要讓孩子那麼辛苦，讓孩子知道政府會做他們支撐，大學研究所的學生，好好學習國際語言，申請到學校，交換一年，政府一定會找到錢幫忙」。

她指出，不管鄉村、都市的父母，無不希望孩子未來發展好，足以應付這個急遽變化的國際社會；讓孩子勇敢出國讀書、接受磨鍊、挑戰，和來自世界各國的年輕學生交朋友，等孩子回來，會變得勇敢，將來不管上班、創業，都有很好機會。

她說，希望辛苦的在場好姐妹，努力一切都是為了家庭，帶望家庭、子女愈來愈好，只有讓年輕孩子站了起來，國家才有希望，屏東兩位立委參選人周佳琪、葉壽山都是新生代非常優秀人才，希望在場的地方民意代表及鄉親們支持，讓他們當選，讓屏東有一個好建設、發展的機會，贏得在場婦女鄉親熱絡掌聲。